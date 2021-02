Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben felmerültek, mi pedig most olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak. ","shortLead":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben...","id":"20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825df11c-aec3-4ee4-a188-d71c57ddbce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"„Mikor kerülök már sorra?” – töltse ki a hvg.hu vakcinakérdőívét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bölcsődei étkezésért sem kell fizetniük Novák Katalin bejelentése szerint.","shortLead":"A bölcsődei étkezésért sem kell fizetniük Novák Katalin bejelentése szerint.","id":"20210224_Bolcsodei_dij_gyermek_szulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94385d09-15aa-44f6-ba3f-8fca858531c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Bolcsodei_dij_gyermek_szulo","timestamp":"2021. február. 24. 16:25","title":"Nem kell bölcsődei díjat fizetniük a három vagy több gyermeket nevelő szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915ea70b-b775-4e48-ab35-4e9ecc1f612d","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Megelőző szereléssel szerzett magának versenyelőnyt az ellenzéki összefogás parlamenten kívüli pártja. A Momentum nemcsak előválasztási jelöltjeivel és programjával céloz a riválisaira, de korrupcióellenes imázsát is a többiek kárára erősítené. A leforrázott partnerek keresik a visszavágás módját.","shortLead":"Megelőző szereléssel szerzett magának versenyelőnyt az ellenzéki összefogás parlamenten kívüli pártja. A Momentum...","id":"20210225_Momentum_FeketeGyor_elovalasztas_helyezkedes_ellenzeki_csapdak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=915ea70b-b775-4e48-ab35-4e9ecc1f612d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68675567-079b-484a-b1f0-3ba7caab8a70","keywords":null,"link":"/360/20210225_Momentum_FeketeGyor_elovalasztas_helyezkedes_ellenzeki_csapdak","timestamp":"2021. február. 25. 11:00","title":"Fekete-Győr sokat csuklik: A Momentum nyomulása leforrázta az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyag külföldi értékesítésével foglalkozó orosz állami befektetési alap már januárban közölte, hogy benyújtották a kérelmet, erről azonban nincs igazolás az Európai Gyógyszerügynökségnél.","shortLead":"Az oltóanyag külföldi értékesítésével foglalkozó orosz állami befektetési alap már januárban közölte, hogy benyújtották...","id":"20210225_szputnyik_v_koronavirus_vakcina_europa_gyogyszerugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8f3a3d-3a01-4c22-bfac-589006ca8985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_szputnyik_v_koronavirus_vakcina_europa_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. február. 25. 14:03","title":"Úgy tűnik, mégsem kérelmezték az oroszok a Szputnyik V uniós engedélyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek a felhasználókról.","shortLead":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek...","id":"20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48209f3-a367-4a16-b31f-7b1d594115cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","timestamp":"2021. február. 23. 19:03","title":"Megmutatta a Google, milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","shortLead":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","id":"20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b395a-5c6f-4a6b-9492-a2208a7d2df0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","timestamp":"2021. február. 24. 12:29","title":"Rómában kivirágzott egy mozgólépcső, mintha egy film díszlete lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön”. Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni. ","shortLead":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt...","id":"20210225_A_vad_gyanuja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4134d6-e194-4654-8d4a-c47b34678d4b","keywords":null,"link":"/360/20210225_A_vad_gyanuja","timestamp":"2021. február. 25. 06:30","title":"\"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e78c8c-bef0-4d91-bff7-4e3602e2ad5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több állatkertnek már a takarmányok beszerzése is gondot jelent, a szövetségük támogatási programja mögé beállt két minisztérium is.","shortLead":"Több állatkertnek már a takarmányok beszerzése is gondot jelent, a szövetségük támogatási programja mögé beállt két...","id":"20210224_allatkert_jarvany_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e78c8c-bef0-4d91-bff7-4e3602e2ad5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2e0ff-61a1-41fe-bf6f-77a230d91097","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_allatkert_jarvany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 24. 18:59","title":"A magánállatkerteknek kínál rendkívüli támogatást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]