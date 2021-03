A Koronavírus Sajtóközpont péntek délutáni közleménye szerint a jövő hét második felében kerül sor azokra az oltásokra, amelyeket most hétvégére terveztek, de felfüggesztették őket.

A hétvégén 74 ezer embert oltottak volna be az oxfordi AstraZeneca-vakcinával, a héten többször is hangoztatta az operatív törzs, hogy ekkora oltási kampány még soha nem volt az országban. A behívó SMS-ek csütörtökön mentek ki, de mint kiderült, olyan embereknek is, akiket nemrég oltottak be, vagy egész máshol laknak, mint a számukra kijelölt helyszín. Emiatt a tömeges oltási kampányt erre a hétvégére lefújták, és pénteken délután pedig sms-ben értesítették erről az érintetteket.

A sajtóközpont ezúttal azt is közölte, hogy a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon a következő napokban is zajlik a regisztrált idős emberek oltása a Sinopharm-, a Moderna- és a Pfizer-vakcinával, az AstraZenecával pedig a jövő hét második felében folytatják az oltást.