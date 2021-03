Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyanú szerint az üzletember ügyvédje 70 millió forintot kapott azért, hogy az ügyet befolyásolja egy hivatalos személyen keresztül. Az ügyészség szerint a vállalkozót átverhették.","shortLead":"A gyanú szerint az üzletember ügyvédje 70 millió forintot kapott azért, hogy az ügyet befolyásolja egy hivatalos...","id":"20210304_orizet_vagohid_ugyved_befolyasolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01586d85-ef26-4bc6-9254-cd5257faa071","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_orizet_vagohid_ugyved_befolyasolas","timestamp":"2021. március. 04. 17:09","title":"Őrizetbe került az olasz milliárdos húsmágnás, és az ügyvédje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4fe4e4-0582-4d96-856b-3a3afec3867f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig négy orángután és öt bonobó kapott a Zoetis vakcinájából.","shortLead":"Eddig négy orángután és öt bonobó kapott a Zoetis vakcinájából.","id":"20210305_Kiserleti_oltas_majmok_San_Diego_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4fe4e4-0582-4d96-856b-3a3afec3867f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae56975-fede-41ad-b6b4-34a8f10c33f0","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Kiserleti_oltas_majmok_San_Diego_allatkert","timestamp":"2021. március. 05. 09:13","title":"Megkapták a kísérleti oltást a majmok a San Diegó-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc67ce2-cbfb-40d6-b0d2-db732d35226a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Attól, hogy valakit külföldön büntetnek meg, a bírságot még be kell fizetni. Különben a magyar rendőrök keresik fel.","shortLead":"Attól, hogy valakit külföldön büntetnek meg, a bírságot még be kell fizetni. Különben a magyar rendőrök keresik fel.","id":"20210304_gyorshajtas_kulfoldon_birsag_befizetese_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc67ce2-cbfb-40d6-b0d2-db732d35226a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38abb942-46f5-40ce-ae52-0c7a8a029e84","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_gyorshajtas_kulfoldon_birsag_befizetese_rendorseg","timestamp":"2021. március. 04. 18:06","title":"A rendőrség eloszlatott egy komoly tévhitet a gyorshajtásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"Nem jókedvünkben döntöttünk a lezárásról, ha nem lépjük meg, nehéz helyzetbe került volna az egészségügy és az ország – mondta a lezárások bejelentésének napján Szijjártó Péter a hvg360-nak. A többi között kiderül, kitől kért engedélyt az interjúra a miniszter, barátja-e Szíjj László, mi a kormányzati álomposztja, elküldték-e FFP2-maszkért, és mit gondol a magyar sajtószabadságról.\r

\r

","shortLead":"Nem jókedvünkben döntöttünk a lezárásról, ha nem lépjük meg, nehéz helyzetbe került volna az egészségügy és az ország –...","id":"20210304_Elesben_Szijjarto_Peterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8100bb5-84fd-4cb7-8ab2-fcee3cef9c16","keywords":null,"link":"/360/20210304_Elesben_Szijjarto_Peterrel","timestamp":"2021. március. 04. 20:20","title":"Nagyinterjú Élesben Szijjártó Péterrel: oltásjátszma, jachtozás, titkosszolgák és a Néppárt-balhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9bdb51-c6af-4164-8aac-6c7322af26ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tatabányai tűzoltók siettek az állat segítségére.","shortLead":"A tatabányai tűzoltók siettek az állat segítségére.","id":"20210304_katasztrofavedelem_lo_mentes_tata_oreg_to","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b9bdb51-c6af-4164-8aac-6c7322af26ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12eed6-0595-42a8-83b3-5f55b210b5d3","keywords":null,"link":"/elet/20210304_katasztrofavedelem_lo_mentes_tata_oreg_to","timestamp":"2021. március. 04. 13:01","title":"Lovat kellett kimenteni a tatai Öreg-tó iszapjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton, Szűcs Ágnes / Brüsszel","category":"360","description":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel kétszer olyan drága – sokak által kétségekkel fogadott – kínai oltás reklámarcának szegődött.\r

","shortLead":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel...","id":"20210303_A_sarkanyfuarus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b852f189-6a98-4b68-8544-5b332d6e4c83","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_sarkanyfuarus","timestamp":"2021. március. 03. 15:00","title":"Melyik híradót nézi? Ettől függ a véleménye a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenci Tamás biostatisztikus szerint az oltások kedvező hatásai április elején érződhetnek.","shortLead":"Ferenci Tamás biostatisztikus szerint az oltások kedvező hatásai április elején érződhetnek.","id":"20210303_harmadik_hullam_koronavirus_tetozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0517d107-d20e-427f-a1af-e32df1a1b1c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_harmadik_hullam_koronavirus_tetozes","timestamp":"2021. március. 03. 21:30","title":"Március végén tetőzhet leghamarabb a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a422353-2c18-48c9-bb93-f1a833eca0da","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Gyermekkoráról és a női kutatók helyzetéről is beszélt a világhírű magyar biokémikus az Európai Parlament nőnapi szemináriumán. ","shortLead":"Gyermekkoráról és a női kutatók helyzetéről is beszélt a világhírű magyar biokémikus az Európai Parlament nőnapi...","id":"20210303_Kariko_Katalin_vakcina_nonap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a422353-2c18-48c9-bb93-f1a833eca0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e908d1a-99e8-465e-99de-a0dcf902b66f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Kariko_Katalin_vakcina_nonap","timestamp":"2021. március. 03. 12:59","title":"Karikó Katalin: „Meg kell nyernünk a versenyfutást, gyorsabban kell oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]