[{"available":true,"c_guid":"5a16321e-b843-447b-849f-a1acadf23d8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megérkeztek a hazai bankok januári folyósítási adatai, nem kezdte jól az évet a lakáshitelezés. Mutatjuk a Bank360 elemzését.","shortLead":"Megérkeztek a hazai bankok januári folyósítási adatai, nem kezdte jól az évet a lakáshitelezés. Mutatjuk a Bank360...","id":"20210305_lakashitetel_januar_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a16321e-b843-447b-849f-a1acadf23d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f8b024-1031-428b-b72f-5d4b9879ff82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210305_lakashitetel_januar_bank360","timestamp":"2021. március. 05. 13:43","title":"Csúnya visszaeséssel kezdte az évet a hazai lakáshitelezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea98de8e-98cf-469d-8078-5bc1284761a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyáltalán nem említette az óvodák és az általános iskolák mellett a bölcsődéket, ezért a tippelgetésen kívül nem maradt más, mint várni a kormányrendeletre.","shortLead":"A kormány egyáltalán nem említette az óvodák és az általános iskolák mellett a bölcsődéket, ezért a tippelgetésen kívül...","id":"20210304_onkormanyzatok_bolcsodek_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea98de8e-98cf-469d-8078-5bc1284761a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3633ee5a-7f5a-4eb0-801b-9bcd6bbcd7c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_onkormanyzatok_bolcsodek_bezaras","timestamp":"2021. március. 04. 17:49","title":"Az önkormányzatok sem tudják, nyitva maradnak-e a bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","shortLead":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","id":"20210304_dronfelvetel_etna_kitores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591dd787-b8b4-4e46-a054-643538e25559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_dronfelvetel_etna_kitores","timestamp":"2021. március. 04. 15:58","title":"Elképesztő drónfelvétel készült az Etna kitöréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","shortLead":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","id":"20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a0eea5-d722-4094-980d-82ff1d0cabac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","timestamp":"2021. március. 06. 15:04","title":"Két nagy japán légitársaság több százezer ügyfelének adatait lopták el hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök saját bevallása szerint nehéz szívvel írta alá a papírokat.","shortLead":"A miniszterelnök saját bevallása szerint nehéz szívvel írta alá a papírokat.","id":"20210305_Orban_Viktor_alairta_a_rendeleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddefe955-647f-4231-aaec-f9d8f6e07093","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Orban_Viktor_alairta_a_rendeleteket","timestamp":"2021. március. 05. 14:00","title":"Orbán Viktor aláírta a rendeleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól a felhasználói profilok.","shortLead":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól...","id":"20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e050beb-f71d-4603-b345-ae9a2019e61b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","timestamp":"2021. március. 05. 11:33","title":"Látványos változás jött a Google Chrome-ba, már letöltheti az új kinézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anthony Fauci, Joe Biden egészségügyi főtanácsadója a jól alakuló amerikai járványügyi adatokat látva kiadott egy listát, hogy milyen helyeket kerüljenek el nagy ívben az amerikaiak. A felsorolásban több olyan helyszín is szerepel, melyet Magyarországon eleve zárva tartat a kormány.","shortLead":"Anthony Fauci, Joe Biden egészségügyi főtanácsadója a jól alakuló amerikai járványügyi adatokat látva kiadott...","id":"20210305_anthony_fauci_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b0df13-925f-44fd-99fe-4c580e455ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_anthony_fauci_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2021. március. 05. 09:03","title":"Fauci: Ezt a 9 helyet kerüljük el a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","shortLead":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","id":"20210304_Dragulas_tejtermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be5bd43-4cc8-47f9-9875-d8a297147c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Dragulas_tejtermek","timestamp":"2021. március. 04. 21:12","title":"Nagyot emelkedik a tejtermékek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]