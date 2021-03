Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan maradhatott nagykövet Szalay-Bobrovniczky Vince.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan...","id":"20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e69d-f941-4586-a870-0300c967d299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","timestamp":"2021. március. 06. 20:51","title":"Több mint 40 ezer eurót fizetett a biztosító a bécsi magyar nagykövet balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","shortLead":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","id":"20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a0eea5-d722-4094-980d-82ff1d0cabac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","timestamp":"2021. március. 06. 15:04","title":"Két nagy japán légitársaság több százezer ügyfelének adatait lopták el hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c28a21-66f8-4b15-99b3-a358f9a65b39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Globális figyelmet keltett az ausztrál kormány és a Facebook–Google-páros ütközése a médiatartalmakért járó fizetség ügyében. Az ellentételezés valamilyen módja általánossá válhat, de a nagy, illetve elterjedt nyelvű országok járhatnak jobban. Magyarországnak az EU közös fellépése segíthet.","shortLead":"Globális figyelmet keltett az ausztrál kormány és a Facebook–Google-páros ütközése a médiatartalmakért járó fizetség...","id":"202109__facebook_google_media__ausztralia_cselekszik__europa_figyel__delre_tekintve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c28a21-66f8-4b15-99b3-a358f9a65b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640baaf-5891-46f0-917e-f5c202c2ffa0","keywords":null,"link":"/360/202109__facebook_google_media__ausztralia_cselekszik__europa_figyel__delre_tekintve","timestamp":"2021. március. 07. 13:30","title":"Ausztrália csatát nyert a Facebook ellen, a világ országai követnék a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de ő sem árulta el.","shortLead":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de...","id":"20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e2168-5189-41e6-bc5e-8487de54b2b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","timestamp":"2021. március. 05. 16:56","title":"Reggel óta titok övezi Orbán nagyon fontos hibabejelentő telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elhagyhatta a herceg a szívklinikát, a magánkórházban még folytatják a kezelését.","shortLead":"Elhagyhatta a herceg a szívklinikát, a magánkórházban még folytatják a kezelését.","id":"20210305_Fulop_herceg_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499b4e9d-740f-48b2-97b2-3d2c461bc343","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Fulop_herceg_korhaz","timestamp":"2021. március. 05. 17:12","title":"Visszavitték Fülöp herceget a londoni magánkórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Majdnem pontosan egy évre a hirtelen bejelentett iskolabezárás után most újra tantermen kívüli digitális munkarendre állnak át az iskolák. A lépés várható volt, de nem sokkal felkészültebb a rendszer erre, mint egy éve. A pedagógusok és a szülők azt remélik, hogy tényleg csak áprilisig tart a lezárás, mert most már konkrét tapasztalatok mutatják: a távoktatás nemhogy nem hatékony, sok helyen nem is működik.","shortLead":"Majdnem pontosan egy évre a hirtelen bejelentett iskolabezárás után most újra tantermen kívüli digitális munkarendre...","id":"20210305_Miert_Digitalis_oktatas_lesz_Jaj_de_jo_egesz_nap_biciklizhetek_az_utcan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca81a8fc-e6b1-4518-99af-5fa328876fac","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Miert_Digitalis_oktatas_lesz_Jaj_de_jo_egesz_nap_biciklizhetek_az_utcan","timestamp":"2021. március. 05. 15:15","title":"„Miért? Digitális oktatás lesz? Jaj, de jó, egész nap biciklizhetek az utcán!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ecdb35-16c6-4cf6-9269-dbea38af3aee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki két arcmaszkot visel, csak alig növeli az egyébként is nagyfokú védettségét, amit egyetlen eszköztől kap. A nem textilből készült maszkokat pedig egyébként sem ajánlatos egymásra rakni.","shortLead":"Attól, hogy valaki két arcmaszkot visel, csak alig növeli az egyébként is nagyfokú védettségét, amit egyetlen eszköztől...","id":"20210305_maszkviseles_ket_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ecdb35-16c6-4cf6-9269-dbea38af3aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f84ae49-6a09-4697-b029-cd965aacb9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_maszkviseles_ket_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 18:23","title":"Itt a legújabb maszkelmélet, lehet, hogy érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb56349c-311b-45c4-9e61-3d61e59dd14f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is tölthető hibrid Toyota divatterepjáró, mely sajnos igen drágán biztosítja azt a bizonyos zöld rendszámos életérzést.","shortLead":"Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is...","id":"20210306_toyota_rav4_hibrid_auto_teszt_menetproba_velemenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb56349c-311b-45c4-9e61-3d61e59dd14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca0324e-caee-4373-8952-33495b837f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_toyota_rav4_hibrid_auto_teszt_menetproba_velemenyek","timestamp":"2021. március. 06. 17:00","title":"Drágán spórolni: teszten az első konnektoros, 21 millió forintos Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]