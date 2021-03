Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket egy munkatársuk. Az igazságügyi minisztert pedig azzal vádolták meg, hogy évtizedekkel korábban erőszakolt meg valakit. ","shortLead":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket...","id":"20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117b7eb-a842-45ee-9e7a-1d053cac9d55","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","timestamp":"2021. március. 05. 05:49","title":"Nemi erőszak vádaktól hangos az ausztrál parlament, vizsgálat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02557c1-cbe3-486b-952e-0a38bf4afd63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra bebizonyosodott, hogy a természetben nem minden az, aminek elsőre látszik.","shortLead":"Újra bebizonyosodott, hogy a természetben nem minden az, aminek elsőre látszik.","id":"20210305_pillango_lepke_falevel_kallima_inachus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02557c1-cbe3-486b-952e-0a38bf4afd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4947e6bb-77c7-4c73-83bf-ad7e49c71448","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_pillango_lepke_falevel_kallima_inachus","timestamp":"2021. március. 05. 11:03","title":"Ez a különleges pillangó egy elszáradt falevélnek álcázza magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül társult a messziről bűzlő, számára haszonnal kecsegtető sztorihoz.","shortLead":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül...","id":"202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878cc91-1785-4367-8fcf-685105046740","keywords":null,"link":"/360/202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","timestamp":"2021. március. 05. 15:00","title":"Kósa annyira akarhatta az „örökös” pénzét, hogy nem vette észre az őrültségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5904a4f-606c-452c-b1d9-d4fcb2932c04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint a férfi egy parkoló kocsi motorháztetejét karcolta meg.","shortLead":"A gyanú szerint a férfi egy parkoló kocsi motorháztetejét karcolta meg.","id":"20210306_A_rendorseg_keresi_ezt_a_bringast_mert_megrongalt_egy_autot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5904a4f-606c-452c-b1d9-d4fcb2932c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76b156e-78b9-42c7-8f0d-61abf78c7061","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_A_rendorseg_keresi_ezt_a_bringast_mert_megrongalt_egy_autot","timestamp":"2021. március. 06. 11:24","title":"A rendőrség keresi ezt a bringást, mert megrongált egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra kért mindenkit, aki elégedetlen a kormánnyal, dudáljon a Lánchídnál, mert \"dudálni szabad.\"","shortLead":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra...","id":"20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9f406c-dc69-4ee2-98c0-409194251de4","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","timestamp":"2021. március. 05. 13:18","title":"Senkit nem büntetnek meg végül a dudálós tüntetés miatt, kivéve Szél Bernadettet és Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről. A polgármester az iparűzési adó megfelezése miatt sem boldog.","shortLead":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről...","id":"20210305_Dezsi_Csaba_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce57fa4-034e-4952-9a8c-1d29588d0145","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Dezsi_Csaba_Andras","timestamp":"2021. március. 05. 13:29","title":"A győri polgármester \"égbekiáltó baromságnak\" nevezte az országos kórház-főigazgató kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc67ce2-cbfb-40d6-b0d2-db732d35226a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Attól, hogy valakit külföldön büntetnek meg, a bírságot még be kell fizetni. Különben a magyar rendőrök keresik fel.","shortLead":"Attól, hogy valakit külföldön büntetnek meg, a bírságot még be kell fizetni. Különben a magyar rendőrök keresik fel.","id":"20210304_gyorshajtas_kulfoldon_birsag_befizetese_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbc67ce2-cbfb-40d6-b0d2-db732d35226a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38abb942-46f5-40ce-ae52-0c7a8a029e84","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_gyorshajtas_kulfoldon_birsag_befizetese_rendorseg","timestamp":"2021. március. 04. 18:06","title":"A rendőrség eloszlatott egy komoly tévhitet a gyorshajtásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet a párizsi Les Échos ismertet.","shortLead":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet...","id":"20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9a9273-ad46-4b2e-bcc0-165d6ba9f7e2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","timestamp":"2021. március. 05. 14:07","title":"Egy friss kutatás szerint az élelmiszerek 20 százaléka végzi a kukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]