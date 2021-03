Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","shortLead":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","id":"20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7190-0975-4e72-b82c-43017b825450","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","timestamp":"2021. március. 06. 10:19","title":"Véradások maradnak el a lezárások miatt, alig találnak már donort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8323d3e6-3aed-4a75-9586-2e00ab632baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ebben reménykedhetünk\" - mondta az országos tiszti főorvos.","shortLead":"\"Ebben reménykedhetünk\" - mondta az országos tiszti főorvos.","id":"20210307_Muller_a_lezaras_es_az_oltas_egyutt_megzsakithatja_a_fertozesi_lancot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8323d3e6-3aed-4a75-9586-2e00ab632baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a129728-d3d4-4531-8b5a-90d42cf30d73","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Muller_a_lezaras_es_az_oltas_egyutt_megzsakithatja_a_fertozesi_lancot","timestamp":"2021. március. 07. 08:38","title":"Müller: a lezárás és az oltás együtt megszakíthatja a fertőzési láncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dézsi Csaba András szerint Forgács Péternek tájékozódnia kellett volna az igazgatói pályázat eredményéről.","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint Forgács Péternek tájékozódnia kellett volna az igazgatói pályázat eredményéről.","id":"20210306_Dezsi_Csaba_Andras_Facebook_szinhaz_igazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b83a24-3a15-42f9-8df7-eb892cda55e7","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Dezsi_Csaba_Andras_Facebook_szinhaz_igazgato","timestamp":"2021. március. 06. 18:54","title":"Győr polgármestere a Facebookon oktatta ki a tíz év után kirúgott színházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e191e55-e3dc-4cfa-b0cc-3d320dde879b","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Leszbikus, magyar örökbefogadó párról szóló dokumentumfilm debütál a napokban, amely nemcsak a szivárványcsaláddá válás hosszú folyamatáról, hanem a szerepkeresés nehézségeiről is nyíltan kíván beszélni. Dér Asia és Haragonics Sára rendezőket a forgatás körülményeiről, buktatóiról, és arról is kérdeztük, gondolták-e volna, hogy mire bemutatják a filmjüket, a kormány már el is rendezi a melegek örökbefogadásával kapcsolatos „joghézagot”.","shortLead":"Leszbikus, magyar örökbefogadó párról szóló dokumentumfilm debütál a napokban, amely nemcsak a szivárványcsaláddá válás...","id":"20210305_Anyaim_tortenete_dokumentumfilm_Der_Asia_Haragonics_Sara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e191e55-e3dc-4cfa-b0cc-3d320dde879b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c18801c-dda3-4e89-9fff-c03bac2424f7","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Anyaim_tortenete_dokumentumfilm_Der_Asia_Haragonics_Sara","timestamp":"2021. március. 05. 14:30","title":"„Nem akartuk ezt az országot homofóbnak lefesteni” – így készült az Anyáim története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fodrászoknak, kozmetikusoknak sűrű hétvégéjük lesz a lezárások előtt, a virágárusoknak pedig még plusz egy napig. Vannak azonban szolgáltatások, amelyek nem szünetelhetnek: egy kiadós dugulással aligha lehet például két hétig együtt élni.\r

\r

","shortLead":"A fodrászoknak, kozmetikusoknak sűrű hétvégéjük lesz a lezárások előtt, a virágárusoknak pedig még plusz egy napig...","id":"20210306_Most_mindenkinek_ugy_marad_a_haja_ahogy_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8149ee8-e9e1-4cf2-8871-d75f8a9be63b","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Most_mindenkinek_ugy_marad_a_haja_ahogy_van","timestamp":"2021. március. 06. 11:00","title":"„Most mindenkinek úgy marad a haja, ahogy van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rozzant épület gyulladt ki a IV. kerületben.","shortLead":"Egy rozzant épület gyulladt ki a IV. kerületben.","id":"20210305_ujpest_halalos_haztuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd1533-1082-4d37-96fb-0574359f5bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_ujpest_halalos_haztuz","timestamp":"2021. március. 05. 20:09","title":"Kiégett egy ház Újpesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglévő honlapja mellé egy újat is létrehoz az állami százmilliókkal kitömött Fidesz-párti szervezet.","shortLead":"Meglévő honlapja mellé egy újat is létrehoz az állami százmilliókkal kitömött Fidesz-párti szervezet.","id":"202109_kovess_minket_2022_valasztasrahangolva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162dd071-b1f2-4b81-9570-edcede154a0e","keywords":null,"link":"/360/202109_kovess_minket_2022_valasztasrahangolva","timestamp":"2021. március. 06. 11:15","title":"A CÖF új cége nevével is a 2022-es választásra hangolódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség lopás gyanúja miatt hallgatta ki a férfit.\r

","shortLead":"A rendőrség lopás gyanúja miatt hallgatta ki a férfit.\r

","id":"20210305_Kerekbilincs_szabalytalanul_parkolo_autos_Ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c38cf32-b5c5-4f97-86c1-0402bbdc5265","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Kerekbilincs_szabalytalanul_parkolo_autos_Ferencvaros","timestamp":"2021. március. 05. 14:05","title":"Levágta és magával vitte a kerékbilincset egy szabálytalanul parkoló autós Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]