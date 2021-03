Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették a munkát. Most határozatlan időre állhatnak le a gépek.","shortLead":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették...","id":"20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0978c1d-8de7-42fb-a7a8-3cb84c538b8b","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Újra sztrájk kezdődik Makón, most határozatlan időre szüntetik be a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","shortLead":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","id":"20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd4b8-309c-4289-8ba3-9d735e459c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","timestamp":"2021. március. 01. 07:59","title":"A Golf GTI 45. születésnapját 300 lóerős limitált szériával ünnepli a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyszínen intézkedtek a rendőrök és két embert állítottak elő. Az egyiket körözték.","shortLead":"Két helyszínen intézkedtek a rendőrök és két embert állítottak elő. Az egyiket körözték.","id":"20210301_rendorseg_tuntetes_godeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54599284-6c3d-4f20-928c-a17025c65960","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_rendorseg_tuntetes_godeny","timestamp":"2021. március. 01. 05:44","title":"A rendőrök 142 embert feljelentettek Gődényék tüntetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd919545-6cf2-4ad9-bb92-faf46ca0329a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Exodus kiberbiztonsági cég szakemberei szerint érdemes óvatosnak lenni a LastPass-szal, mert az alkalmazásban lévő nyomkövetők biztonsági kockázatot jelenthetnek.","shortLead":"A német Exodus kiberbiztonsági cég szakemberei szerint érdemes óvatosnak lenni a LastPass-szal, mert az alkalmazásban...","id":"20210301_nyomkoveto_lastpass_jelszo_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd919545-6cf2-4ad9-bb92-faf46ca0329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9411ecd9-dc19-40d8-ab40-e4b4d3bf44ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_nyomkoveto_lastpass_jelszo_android","timestamp":"2021. március. 01. 10:33","title":"Hét nyomkövető van az egyik legjobb androidos jelszókezelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft milliárdos társalapítója egy interjúban mesélt arról, melyik mobilos oprendszert preferálja, és miért.","shortLead":"A Microsoft milliárdos társalapítója egy interjúban mesélt arról, melyik mobilos oprendszert preferálja, és miért.","id":"20210301_bill_gates_android_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a973a4f8-3282-45cb-acb9-5e9fe0674b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_bill_gates_android_iphone","timestamp":"2021. március. 01. 18:33","title":"Bill Gates szerint az androidos telefonok jobbak, mint az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással – állítja Mihalec Gábor párterapeuta, aki a tavalyi karantén idején azt vizsgálta, egyes párok miért küzdenek meg másoknál sikeresebben a bezártsággal járó feszültségekkel. Az interjúban a szakember beszél a közös hit és a közös kassza erejéről, a karanténbántalmazás forrásairól és arról, hogyan lehetett összehangolni az eltérő szexuális étvágyat.","shortLead":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással –...","id":"20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adb5b6-87ea-4ec2-944f-c82489d2c003","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Mihalec Gábor párterapeuta: A kommunikáció a kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nőttek év végén a beruházások, éves szinten 3,8 százalék volt a visszaesés. Az év végét többek közt az állam közigazgatási és egészségügyi beszerzései tolták meg, és a versenysporttal kapcsolatos beruházások.","shortLead":"Hiába nőttek év végén a beruházások, éves szinten 3,8 százalék volt a visszaesés. Az év végét többek közt az állam...","id":"20210301_Ev_vegen_nottek_a_beruhazasok_a_gazdasagban__a_kormany_megtolta_a_versenysportot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82541473-ad65-4b71-beb0-75730ff7e719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_Ev_vegen_nottek_a_beruhazasok_a_gazdasagban__a_kormany_megtolta_a_versenysportot_is","timestamp":"2021. március. 01. 09:41","title":"Év végén nőttek a beruházások a gazdaságban – a kormány megtolta a versenysportot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kancellárnak nincs ellenére az irányított demokrácia, nem jár messze a tekintélyuralomtól, írja az osztrák lap.","shortLead":"A kancellárnak nincs ellenére az irányított demokrácia, nem jár messze a tekintélyuralomtól, írja az osztrák lap.","id":"20210228_Der_Standard_Amit_Kurz_csinal_az_lightos_orbani_politika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deef8c87-5e1a-4161-bedb-af2f82f3596f","keywords":null,"link":"/360/20210228_Der_Standard_Amit_Kurz_csinal_az_lightos_orbani_politika","timestamp":"2021. február. 28. 09:00","title":"Der Standard: Amit Kurz csinál, az lightos orbáni politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]