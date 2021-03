Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","shortLead":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","id":"20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9084b3-879f-4ceb-ae96-3d4ecd8b760f","keywords":null,"link":"/elet/20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","timestamp":"2021. március. 07. 14:07","title":"ATV: Hatalmas sorok kígyóznak oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","shortLead":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","id":"20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083384ba-203d-4cea-9e9e-ddeeaa29cfb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","timestamp":"2021. március. 07. 20:46","title":"Olaszország több mint felét ismét zárlat alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d508fd56-1c88-4f51-a22e-6ff5b05f9439","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Futurisztikus, önvezető mentőautós rendszert álmodott meg a Krakkói Képzőművészeti Egyetem két hallgatója. A szerkezet több jelenlegi problémára is megoldást kínálna.","shortLead":"Futurisztikus, önvezető mentőautós rendszert álmodott meg a Krakkói Képzőművészeti Egyetem két hallgatója. A szerkezet...","id":"20210308_dron_mentoauto_szirena_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d508fd56-1c88-4f51-a22e-6ff5b05f9439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c1ff0f-e5ff-4747-a080-defa36599c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_dron_mentoauto_szirena_beteg","timestamp":"2021. március. 08. 08:03","title":"Nagy ötlet: szirénázó drónnal törnék az utat a mentőautóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az automatikus sebességkorlátozó és a beépített adatrögzítő.","shortLead":"Jön az automatikus sebességkorlátozó és a beépített adatrögzítő.","id":"20210307_2022tol_a_sajat_jarmuve_buktathatja_le_a_szabalytalan_autost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37067d9d-7a94-4658-b48e-60871026f53e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_2022tol_a_sajat_jarmuve_buktathatja_le_a_szabalytalan_autost","timestamp":"2021. március. 07. 16:45","title":"2022-től a saját járműve buktathatja le a szabálytalan autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz intolerancia áldozata lett a Néppártban, az ellenzék oltásellenes, az oltási kampány pedig nem is állt le - mondta a miniszter a rádióban.","shortLead":"A Fidesz intolerancia áldozata lett a Néppártban, az ellenzék oltásellenes, az oltási kampány pedig nem is állt le...","id":"20210307_Gulyas_szerdaig_meg_400_ezer_oltas_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d598d0e9-57cf-4b56-ab2b-9efc70f740d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Gulyas_szerdaig_meg_400_ezer_oltas_lesz","timestamp":"2021. március. 07. 08:21","title":"Gulyás: szerdáig még 400 ezer oltás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan érdemes megszegni a szabályokat.","shortLead":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan...","id":"20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78170e9c-b4d2-4255-b027-1d1d917d6d87","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","timestamp":"2021. március. 07. 19:15","title":"Ne féljünk megszegni a szabályokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852313fe-718c-4a1a-8bd1-86185429914b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok generációit tanította.\r

","shortLead":"Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok...","id":"20210306_Meghalt_Balazs_Bela_a_magyarorszagi_es_nemzetkozi_csillagaszat_meghatarozo_alakja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852313fe-718c-4a1a-8bd1-86185429914b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e95a8-7c5e-4bcb-9d17-196f2e0ec28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Meghalt_Balazs_Bela_a_magyarorszagi_es_nemzetkozi_csillagaszat_meghatarozo_alakja","timestamp":"2021. március. 06. 15:47","title":"Meghalt Balázs Béla, a magyarországi és nemzetközi csillagászat meghatározó alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]