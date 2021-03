Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és ismerőse a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsának döntése értelmében. ","shortLead":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és...","id":"20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7cf29-e0f6-4a3d-8bd6-f1f5075c93ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","timestamp":"2021. március. 10. 19:05","title":"Nyomkövetőt kapott a koronavírus elleni gyógyszerrel seftelő magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly mindössze 7755 közérdekű bejelentést kapott a NAV, míg 2012-ben még 35 ezret.","shortLead":"Tavaly mindössze 7755 közérdekű bejelentést kapott a NAV, míg 2012-ben még 35 ezret.","id":"20210310_nav_adohatosag_kozerdeku_bejelentes_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25db187-bb7a-4188-a3e2-e06a260bbcf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_nav_adohatosag_kozerdeku_bejelentes_feljelentes","timestamp":"2021. március. 10. 06:23","title":"Már csak ötöadannyi embert jelentettek fel tavaly az adóhatóságnál, mint 9 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak kíván a kormány áthidaló megoldást nyújtani az újranyitásig","shortLead":"A turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak kíván a kormány áthidaló megoldást nyújtani az újranyitásig","id":"20210310_koronavirus_jarvany_ausztria_mentocsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b43d20-b0f8-4a2d-8e85-5781641b0fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_jarvany_ausztria_mentocsomag","timestamp":"2021. március. 10. 22:14","title":"430 millió euróval segíti Ausztria a bajba jutott ágazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap szerint Európa minden részéről ezt a kiskaput használják ki a síelni vágyók, közöttük magyarok is.","shortLead":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap...","id":"20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8740819a-8fc9-4404-b7f1-e1df1d545f95","keywords":null,"link":"/elet/20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","timestamp":"2021. március. 10. 07:52","title":"Százával jelentkeznek be külföldiek ideiglenes lakcímre Ausztriába, mióta csak az ott élők síelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Albertirsánál történt, a ceglédi vonalon késnek a vonatok.","shortLead":"A baleset Albertirsánál történt, a ceglédi vonalon késnek a vonatok.","id":"20210310_vasut_gazolas_albertirsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77213add-7fcf-4d89-999e-d15d1149e668","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_vasut_gazolas_albertirsa","timestamp":"2021. március. 10. 07:01","title":"Halálra gázolt egy embert a Debrecenből Budapestre tartó sebesvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két tévé gyulladt ki a kórházban, betegágyakban tolva kellett kimenteni az embereket összesen hat emeletről.","shortLead":"Két tévé gyulladt ki a kórházban, betegágyakban tolva kellett kimenteni az embereket összesen hat emeletről.","id":"20210311_szekesfehervari_korhaz_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d50f845-7dbf-4459-9d99-f0c91ef8d1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szekesfehervari_korhaz_tuz","timestamp":"2021. március. 11. 08:18","title":"Tűz ütött ki a székesfehérvári kórházban, 128 beteget mentettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce3e68e-e48e-4b0d-b3d0-969b912f9827","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tashit apja arra szánja, hogy folytassa a családi hagyományt, ehhez azonban a modern világra nyitott fiúnak el kell merülnie a tradíciókban. Közben lánytestvére, Gyembó elutazik egy edzőtáborba, ahol a nemzeti fociválogatottba keresnek játékosokat. A monostor gyermekei, második rész.","shortLead":"Tashit apja arra szánja, hogy folytassa a családi hagyományt, ehhez azonban a modern világra nyitott fiúnak el kell...","id":"20210309_Doku360_A_monostor_gyermekei_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce3e68e-e48e-4b0d-b3d0-969b912f9827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a16bac-14c9-4e57-a5e1-5abbabd63c0b","keywords":null,"link":"/360/20210309_Doku360_A_monostor_gyermekei_masodik_resz","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"Doku360: Szerzetessé tudsz válni, ha elküldelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai még 2016-ban figyelték meg a Catalina üstököst, melynek csóvájában szenet találtak. A szakemberek úgy vélik, ezek segítéségével alakulhatott ki a szén alapú élet a Földön.","shortLead":"A NASA tudósai még 2016-ban figyelték meg a Catalina üstököst, melynek csóvájában szenet találtak. A szakemberek...","id":"20210311_nasa_sofia_urtavcso_catalina_ustokos_szen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d5c261-6516-413f-a289-5c5a24aa49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_nasa_sofia_urtavcso_catalina_ustokos_szen","timestamp":"2021. március. 11. 09:03","title":"Minek köszönhetjük, hogy ma élet van a Földön? A NASA az üstökösökre tippel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]