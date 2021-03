Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Írország is úgy határozott, hogy ideiglenesen felfüggeszti az AstraZenecával való oltásokat – számolt be róla a Guardian. Az írek azután döntöttek így, hogy egy AstraZeneca-szállítmány esetében több EU-s országból is vérrögképződést jelentettek az oltás után. A jelenség miatt Dánia, Izland és Norvégia is leállította az oltási programot a brit vakcinával, igaz, esetükben is csak ideiglenes szünetről van szó.

A szakemberek egyelőre nem találtak összefüggést az esetek és a vakcina között, és az ír helyettes tiszti főorvos, Ronan Glynn is azt mondta, hogy egyetlen vizsgálat sem igazolta eddig, hogy a vakcina valóban vérrögképződéshez vezetne. Azonban „elővigyázatosságból” úgy látják helyesnek, ha egy időre leállítják a programot.

Az AstraZeneca vakcinájával oltották be azokat a norvég egészségügyi dolgozókat is, akik közül hárman később kórházba kerültek. Esetükben szintén vérzés, illetve vérrögképződéses tünetek jelentkeztek. E három esetet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is vizsgálja. Az EMA korábban úgy foglalt állást, hogy a vakcina előnyei nagyobbak, mint a kockázatai, és folytatni lehet az alkalmazását. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint sincs ok-okozati összefüggés a vérrögképződéses esetek és az AstraZeneca oltása között.

Írországban mindeddig 570 ezer adag vakcinát oltottak el, ezek közül nagyjából 20 százalékot tesz ki az AstraZeneca terméke.

Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati összefüggés a vérrögképződéses halálesetek és az AstraZeneca oltása között, több európai ország mégis felfüggesztette az alkalmazását. Szakértők szerint a trombózisos esetek aránya nem magasabb, mint általában a társadalomban, és van, aki túlzott elővigyázatosságnak tartja, hogy a jelenlegi helyzetben felfüggesztik az egyébként életeket mentő oltásokat.

