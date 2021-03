Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e06fcc-621f-4697-9c99-7a8b7c2fd03d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűk lépcsőházban nem fért el a hordágy. A férfit egy héttel korábban engedték ki a kórházból, ahova a szíve miatt került, de ahol elkapta a koronavírust.","shortLead":"A szűk lépcsőházban nem fért el a hordágy. A férfit egy héttel korábban engedték ki a kórházból, ahova a szíve miatt...","id":"20210315_Daruval_mentettek_egy_szivbeteg_ferfit_Veszpremben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e06fcc-621f-4697-9c99-7a8b7c2fd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc94652-74e4-45f8-a53c-2294822ce004","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Daruval_mentettek_egy_szivbeteg_ferfit_Veszpremben","timestamp":"2021. március. 15. 19:12","title":"Daruval mentettek egy szívbeteg férfit Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","id":"20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee2a49a-6523-43f7-b2db-4c201fea76aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","timestamp":"2021. március. 16. 10:45","title":"100 km/h feletti tempóval száguldnak majd az elektromos versenyroller-bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bcf669-e53d-4cee-85e2-fb90cec523cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom Escaper névre keresztelt oldal segítéségével különböző hangeffekteket játszhatunk be egy Zoom-hívásba, amire hivatkozva aztán ki lehet lépni a hívásból.","shortLead":"A Zoom Escaper névre keresztelt oldal segítéségével különböző hangeffekteket játszhatunk be egy Zoom-hívásba, amire...","id":"20210316_zoom_escaper_videohivas_videokonferencia_hangeffekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79bcf669-e53d-4cee-85e2-fb90cec523cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4837eaf-153f-4ee2-a492-2515938a6d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_zoom_escaper_videohivas_videokonferencia_hangeffekt","timestamp":"2021. március. 16. 08:33","title":"Unja a Zoom-hívásokat? Ez a weboldal segít, hogy le tudjon lépni a beszélgetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat árusítanának.","shortLead":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat...","id":"20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8207606-751d-49d5-afc1-ba87ea126063","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","timestamp":"2021. március. 16. 14:23","title":"2025-ben készül el az utolsó hagyományos motorú Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","shortLead":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","id":"20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ed5bf-e6f1-469d-be25-655e6764d551","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","timestamp":"2021. március. 16. 11:58","title":"5-10 ezer alkalmazottját készül elküldeni a Nokia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes NNK-főosztályvezető pedig nem zárta ki, hogy a járványügyi adatok alapján megyénként eltérő intézkedéseket vezethetnek be. Noha a kormány még nem hozott ilyen döntést (kormányülés szerdán lesz), végignéztük, melyik megyékben emelkednek leginkább a fertőzésszámok. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes...","id":"20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f82c95-8cd8-448d-ad97-f4e8a7c16534","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","timestamp":"2021. március. 16. 06:30","title":"Jön a megyénkénti zárás? – megnéztük, hol indokolhat a fertőzöttség nagyobb szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","shortLead":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","id":"20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d7d03e-bafa-47d0-8a44-85aedd5a83f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","timestamp":"2021. március. 16. 07:51","title":"Hatszor nyert lottón – ezzel magyarázza egy polgármester a helyieknek szemet szúró életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2234a45-8780-4df2-b5dd-e64d5950a3a6","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„A hitleri múlttal azonosulást a neonácik frusztrációjuk ellen gyógyszerként használnák, de valójában méreg, és fertőzésszerűen terjed” – mondja a szerző, akinek Herscht 07769 című, új regényében egy kétarcú angyal számol le a rasszistákkal.","shortLead":"„A hitleri múlttal azonosulást a neonácik frusztrációjuk ellen gyógyszerként használnák, de valójában méreg, és...","id":"202110__krasznahorkai_laszlo_iro__fulbesugasrol_azosrobbanasrol__hanghatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2234a45-8780-4df2-b5dd-e64d5950a3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a171f06-640b-44ee-b4ac-aa8270ea5e39","keywords":null,"link":"/360/202110__krasznahorkai_laszlo_iro__fulbesugasrol_azosrobbanasrol__hanghatasok","timestamp":"2021. március. 15. 07:00","title":"Krasznahorkai László: \"Nekem csak a megfelelő szavak meghallása a dolgom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]