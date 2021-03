A Spotify közeljövőbeli céljai egyértelműek: uralni szeretné a zenei streaming szolgáltatások piacát. Több fronton is támadna ennek érdekében.

A streaming szolgáltatások berobbanásával megváltoztak zenehallgatási szokásaink. Nincs szükség többé számok letöltögetésére innen-onnan, bármikor meghallgathatjuk kedvenceinket, ráadásul egyszerűen fedezhetünk fel újdonságokat, testreszabott ajánlatokat kaphatunk, és megoszthatjuk másokkal kedvenc zeneszámainkat.

A zenei streaming szolgáltatók talán legismertebbje a svéd Spotify, amely áttekinthető felhasználói felületének, valamint a hallgató preferenciáihoz igazodó algoritmusának köszönhetően hamar előnyre tett szert olyan szolgáltatásokkal szemben, mint az Apple Music, a Tidal, a YouTube Music vagy a Pandora. Emellett ügyesen megoldották az előfizetői rendszert is: a szolgáltatás ugyan ingyen is használható (korlátozásokkal és reklámokkal tűzdelve), viszont havi 5 euróért, itthon másfélezer forintért korlátlanná (és reklámmentessé) válik a zenehallgatás.

A Spotify komoly fejlesztésekkel és tervekkel készül a jövőre, és a SlashGear össze is foglalta a szolgáltatás ütemtervének főbb pontjait. A legfontosabb talán a felhasználó hangulatát érzékelő mesterséges intelligencia. A Spotify még 2018-ban nyújtotta be ezzel kapcsolatos szabadalmát, amit végül ez év elején hagytak jóvá. Ez a megoldás lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy elemezze a hallgató érzelmi állapotát és rengeteg egyéb jellemzőt, például életkort, nemet vagy akár a felhasználó hangját (hangmagasság és hangosság), és persze a környezeti háttérzajt is. Ez utóbbi ötletet ad a fejlett mesterséges intelligenciának a helyszín beállításánál. Konkrétabban ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás a felhasználó aktuális hangulata alapján javasol majd zenét. Ezt a Spotify azzal az intelligens algoritmussal együtt fogja használni, amely a napszak és a korábbi választások alapján javasol zenét.

© SlashGear

Valamiről nemigen hallottunk korábban a Spotify esetében: a kiváló minőségű audio streaming képességről. Ez lett volna az alkalmazás egyik legkeresettebb funkciója, és végre bekerül a Spotifyba. A felhasználók, feltéve, hogy valamelyik prémium csomag előfizetői, a korábbiaknál jobb, a Spotify szerint CD-minőségben élvezhetik majd az elérhető dalokat, valamikor az év vége felé. Jelenleg a fizetős előfizetők számára a legjobb hangminőségi lehetőség 320 kbps. A HiFi képbe kerülésével viszont nagyobb, 1411 kbps bitráta mellett hallgathatják kedvenc zeneszámaikat. Még mindig nem ismert, hogy a Spotify Hi-Fi audio streaming milyen áron vagy pontosan mikor jelenik meg (kezdetben csak a kiválasztott piacokon, várhatóan Európában és az Egyesült Államokban).

Bár a Spotify podcast-erőfeszítései nem kerültek a hírek élére, a fejlődés folyamatos volt, és egy friss piaci előrejelzés szerint a szolgáltatás túlszárnyalhatja az Apple-t az amerikai havi podcast hallgatók körében. Ez persze dollármilliókba került a cégnek, hogy például kizárólagosságot szerezzen az új Barack és Michelle Obama podcast felett, amelyben Bruce Springsteen is szerepel. A Spotify és a WordPress közötti partnerség lehetőséget kínál új podcastok létrehozására az Anchor eszköz segítségével: ezzel az írott tartalom beszéddé alakítható. További funkciók is várhatók, így például lehetőség lesz a felhasználók számára, hogy kérdéseket tegyenek fel vagy szavazásokat hozzanak létre a podcastben, esetleg felvegyenek egy videót egy podcastbe. Mindemellett a hangoskönyvek területén is nyomul a szolgáltatás: kilenc exkluzív hangoskönyvet tett elérhetővé nemrégiben.

A Spotify nemzetközi szinten is tovább terjeszkedne: további 85 országban (és 36 új nyelven) indul, köztük a karibi, a csendes-óceáni, az afrikai és az ázsiai kontinens fejlődő országaiban. Mindezzel még legalább egy millárd felhasználót adna hozzá a meglévő 345 millió aktív felhasználói bázisához. Ebből 155 millió prémium felhasználót könyvelhet el 95 országban.

