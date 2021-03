Az elmúlt egy évben a Zoom – és más hasonló videokonferencia-hívást lehetővé tévő platformok – komoly segítséget jelentettek az emberek számára, hogy a karantén ideje alatt kapcsolatban maradjanak barátaikkal, ismerőseikkel, családjukkal. A videohívás előnyeit azonban nem csak mi, emberek élvezhetjük.

A The Guardian beszámolója szerint a cseh állatkert csimpánzai még csak most ismerkednek a Zoommal, de úgy tűnik, nagyon tetszik nekik a dolog. A szakemberek egész pontosan a Dvůr Králové nad Labemben, valamint a Brnoban található állatkert csimpánzait kötötték össze virtuálisan egy videohívás, és több nagyképernyős készülék segítségével. Így most ezeken keresztül figyelhetik meg az állatok a 150 kilométerre élő társaik mindennapjait.

ChimpanZoom? Primates at Czech zoo go wild for video calls https://t.co/j17PCRXoEo — The Guardian (@guardian) March 17, 2021

A hangot ugyan kikapcsolták a gondozók, ám a látvány igy is van olyan izgalmas, hogy felkeltse az állatok érdeklődését. Gabriela Linhartova, a Dvůr Králové-i állatok gondozója szerint kezdetben fenyegető mozdulatokat tettek a csimpánzok a képernyőn keresztül látott társaik felé, azóta azonban már rájöttek, hogy amit látnak, az csupán egy "műsor". Hozzátette: amikor valami izgalmas történik, épp úgy felkelnek, mint mi emberek például egy sportközvetítés alkalmával. Emellett az állatok még nassolnak is, miközben a társaikat nézik.

Milliókat keresett a brit nő, akinek a kecskéit Zoom-hívásokhoz lehet kibérelni Az angliai Rossendale-ben élő Dot McCarthynak, a Cronkshaw Fold Farm tulajdonosának érdekes ötlet jutott az eszébe: bérbe adja a kecskéit egy Zoom-beszélgetéshez. A viccnek indult elképzelés nagyon bejött.

A hívásokat március végig naponta, reggel 8 és 16 óra között folytatják.

