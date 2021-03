Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Danubius Hotels egyik budai szállodáját adták a közpénzzel támogatott alapítványnak.","shortLead":"A Danubius Hotels egyik budai szállodáját adták a közpénzzel támogatott alapítványnak.","id":"20210317_Szallodaba_koltozik_a_Mathias_Corvinus_Collegium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470e5f3-1f63-4de7-bf05-b4b97056d1bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_Szallodaba_koltozik_a_Mathias_Corvinus_Collegium","timestamp":"2021. március. 17. 12:35","title":"Szállodába költözik a Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","shortLead":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","id":"20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392190a4-5d87-43f2-af96-2e16a5394068","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","timestamp":"2021. március. 17. 17:01","title":"A korábbinál kevesebb a hazai élelmiszer a legnagyobb kereskedelmi láncok üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"További részletek derültek ki a vissza nem térítendő támogatásról.","shortLead":"További részletek derültek ki a vissza nem térítendő támogatásról.","id":"20210316_novak_katalin_otthonfelujitasi_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a6d900-cab1-435d-9c0d-a02fdaec60b4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_novak_katalin_otthonfelujitasi_tamogatas","timestamp":"2021. március. 16. 13:54","title":"Újabb kérdéseket válaszolt meg az otthonfelújítási programról Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","shortLead":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","id":"20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b038e9b-449b-4cc5-b084-3c1598f5fadf","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","timestamp":"2021. március. 16. 16:47","title":"Képmutatással vádolja a Vatikánt Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók már korábbi tanulmányokban részletes bizonyítékokat mutattak be arról, miként károsítja a szívet a Covid–19.","shortLead":"Kutatók már korábbi tanulmányokban részletes bizonyítékokat mutattak be arról, miként károsítja a szívet a Covid–19.","id":"20210317_kutatas_covid_19_koronavirus_halal_sziv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372b3af3-3de2-4a4a-bb33-4087d9007e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_kutatas_covid_19_koronavirus_halal_sziv","timestamp":"2021. március. 17. 15:03","title":"A Covid–19 miatt meghalt emberek háromnegyedének a szívében is jelen van a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező település ivóvize lehet veszélyben.","shortLead":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező...","id":"20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77a0fd1-c1ae-4519-9e27-1adadb81febc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","timestamp":"2021. március. 16. 14:40","title":"Súlyos szennyezésre derült fény a Dunakanyar településeinek vízbázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8199e7de-9d7f-44b6-8fe3-9146704801a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A megalkotója szerint ugyanakkora védelmet biztosít a biológiailag lebomló, virágmagokat rejtő szájmaszk, mint egy otthon készített textil változat.","shortLead":"A megalkotója szerint ugyanakkora védelmet biztosít a biológiailag lebomló, virágmagokat rejtő szájmaszk, mint...","id":"20210317_Virag_none_ki_egy_holland_dizajner_eldobott_lebomlo_szajmaszkjaibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8199e7de-9d7f-44b6-8fe3-9146704801a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d3f59f-fcf3-4051-99b8-9842fae5efea","keywords":null,"link":"/zhvg/20210317_Virag_none_ki_egy_holland_dizajner_eldobott_lebomlo_szajmaszkjaibol","timestamp":"2021. március. 17. 07:15","title":"Virágok nőnek egy holland dizájner lebomló szájmaszkjaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötmilliárd dolláros csoportos keresettel néz szembe a Google, miután a bíróság nem fogadta el az ellenérveit. A vád: inkognitó módban is követik a felhasználókat.","shortLead":"Ötmilliárd dolláros csoportos keresettel néz szembe a Google, miután a bíróság nem fogadta el az ellenérveit. A vád...","id":"20210317_csoportos_per_google_ellen_inkognito_mod_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e85f66b-5f98-4b9c-9264-45b70015aff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_csoportos_per_google_ellen_inkognito_mod_adatgyujtes","timestamp":"2021. március. 17. 08:03","title":"A vád: inkognitó módban is leskelődik a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]