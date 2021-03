Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","shortLead":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","id":"20210318_nav_ado_szamla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c871fe8-e071-4dad-a2d4-c1c99e40034b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_nav_ado_szamla","timestamp":"2021. március. 18. 07:58","title":"Két hét múlva minden számlát látni fog a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65975975-676f-440c-917a-28b99f41133c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magát a világ első digitális autós cégeként aposztrofáló vállalkozás az erősen limitált szériás sportkocsi után SUV-okat is piacra tervez dobni.","shortLead":"A magát a világ első digitális autós cégeként aposztrofáló vállalkozás az erősen limitált szériás sportkocsi után...","id":"20210317_kincsem_hypergt_neven_uj_magyarbrit_szuperauto_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65975975-676f-440c-917a-28b99f41133c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cfdd07-8ec2-49ba-9dd6-223398ff826b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_kincsem_hypergt_neven_uj_magyarbrit_szuperauto_keszul","timestamp":"2021. március. 17. 15:07","title":"Kincsem néven új magyar–brit szuperautót ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Csaba háziorvos korábban azt mondta: nem szeretne „gyógyszerkipróbálásokban részt venni”. Az érintett politikai döntésnek tartja a pénzbüntetést.","shortLead":"Kiss Csaba háziorvos korábban azt mondta: nem szeretne „gyógyszerkipróbálásokban részt venni”. Az érintett politikai...","id":"20210316_oltas_erdokertes_orvos_buntetes_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b64b1-8cbf-4219-9107-e3b401fad9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_oltas_erdokertes_orvos_buntetes_birsag","timestamp":"2021. március. 16. 15:20","title":"Egymillió forintra büntették az erdőkertesi orvost, aki megtagadta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

