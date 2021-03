Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válóperes dokumentumok szerint a színésznő abúzussal vádolja a gyerekei apját.","shortLead":"A válóperes dokumentumok szerint a színésznő abúzussal vádolja a gyerekei apját.","id":"20210318_Angelina_Jolie_csaladon_beluli_eroszakkal_vadolja_Brad_Pittet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057b5391-6436-4227-ae3e-2850aa438be0","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Angelina_Jolie_csaladon_beluli_eroszakkal_vadolja_Brad_Pittet","timestamp":"2021. március. 18. 15:35","title":"Angelina Jolie családon belüli erőszakkal vádolja Brad Pittet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett elektroszmogot vizsgálja majd.","shortLead":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett...","id":"20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386907b-9e63-4445-9a5d-617fa746999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","timestamp":"2021. március. 18. 19:03","title":"Szombat reggel állítják pályára az új magyar műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Girardi Kornél szerint az, hogy valaki pár ezer forintért jut telepítőkulcshoz, az nem azonos a legális szoftverhasználattal.","shortLead":"Girardi Kornél szerint az, hogy valaki pár ezer forintért jut telepítőkulcshoz, az nem azonos a legális...","id":"20210318_microsoft_windows_termekkulcs_buncselekmeny_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e2eb9-0d8a-4098-b008-d0dd8fa28b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_microsoft_windows_termekkulcs_buncselekmeny_lopas","timestamp":"2021. március. 18. 10:33","title":"Szakértő: előbb-utóbb Magyarországon is számítani lehet az olcsó Windows-kulcsok miatti razziákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ez most Peking terve.","shortLead":"Legalábbis ez most Peking terve.","id":"20210318_Kinaba_csak_az_a_kulfoldi_lephet_be_akit_kinai_vakcinaval_oltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4774ebe-fbc6-4a1c-85d7-8057e24d1e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Kinaba_csak_az_a_kulfoldi_lephet_be_akit_kinai_vakcinaval_oltottak","timestamp":"2021. március. 18. 15:53","title":"Kínába csak az a külföldi léphet be, akit kínai vakcinával oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca07856-fa34-4dc9-88f8-1bd23f3d6f0f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen az uniós vakcinaexport leállításával fenyeget, mondván a tagállamoknak nagyobb szükségük van rá, mint Nagy Britanniának, amely oltottság tekintetében megelőzi az Európai Uniót.\r

","shortLead":"Ursula von der Leyen az uniós vakcinaexport leállításával fenyeget, mondván a tagállamoknak nagyobb szükségük van rá...","id":"20210318_Elezodik_a_vakcinahaboru_Brusszel_es_London_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca07856-fa34-4dc9-88f8-1bd23f3d6f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc63cc6-5b3e-4cb6-a4c5-5aa258cc3e26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Elezodik_a_vakcinahaboru_Brusszel_es_London_kozott","timestamp":"2021. március. 18. 15:40","title":"Éleződik a vakcinaháború Brüsszel és London között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón az írásban feltett kérdésekre válaszolnak, szabadon válogatva közülük. A Mészáros Lőrincre vonatkozó megkeresésünk nem ment át a rostán.","shortLead":"A kormányinfón az írásban feltett kérdésekre válaszolnak, szabadon válogatva közülük. A Mészáros Lőrincre vonatkozó...","id":"20210318_meszaros_ner_oe_lem_gulyas_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92fbe82-7431-4600-bb4d-e3df21b348d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_meszaros_ner_oe_lem_gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2021. március. 18. 12:31","title":"Kikerülték a kérdést Gulyásék a NER-gép dubaji útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","shortLead":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","id":"20210318_Torocsik_Mari_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5811ff2e-9485-4dae-bb68-a0e07544dd41","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Torocsik_Mari_korhaz","timestamp":"2021. március. 18. 10:16","title":"Nemzeti Színház: Törőcsik Mari kórházban van, állapota kielégítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]