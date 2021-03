Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a nyerőszámok.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok.","id":"20210320_Most_kiderult_nyerte_tobb_mint_ketmilliardot_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1531bf-1283-4a92-925b-1b6f8e71f871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Most_kiderult_nyerte_tobb_mint_ketmilliardot_a_lotton","timestamp":"2021. március. 20. 19:50","title":"Most kiderült, nyert-e több mint kétmilliárdot a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","shortLead":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","id":"20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367c2b71-bd58-4769-a10d-86a269a530b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 16:06","title":"Nagy-Britanniában a felnőttek fele megkapta az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk a szövegben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dubajozás, gyilkos, szakítás, fenyegetés, díjpolitika.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek...","id":"20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d991a1-cf52-4767-b86f-aada18778b9b","keywords":null,"link":"/360/20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. március. 21. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya töpreng, kik is azok a propagandisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d86608-604a-401f-ab8c-fb99ed1985d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben nem sérült meg senki, állítólag a sofőr hirtelen rosszul lett.","shortLead":"A balesetben nem sérült meg senki, állítólag a sofőr hirtelen rosszul lett.","id":"20210321_Jardara_hajtott_es_fat_dontott_ki_egy_busz_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d86608-604a-401f-ab8c-fb99ed1985d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1afba0-f347-48a8-a501-c27863a15112","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Jardara_hajtott_es_fat_dontott_ki_egy_busz_ejjel","timestamp":"2021. március. 21. 09:50","title":"Összeroncsolódott egy BKK busz éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","shortLead":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","id":"20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c9320-9d76-4418-b84b-3beb84300189","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","timestamp":"2021. március. 21. 10:50","title":"Vilmos herceg próbálta kibékíteni a királyi családot és Harry hercegéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435a9321-5512-4d9b-8c1a-71ea7a3a93a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jövő héten is rengeteg esőre számíthat Dél-Wales környéke, úgyhogy a helyzet tovább romolhat.","shortLead":"Jövő héten is rengeteg esőre számíthat Dél-Wales környéke, úgyhogy a helyzet tovább romolhat.","id":"20210321_ausztralia_aradasok_evakualas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435a9321-5512-4d9b-8c1a-71ea7a3a93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61afa220-3a22-4959-ad28-f02b740f5eac","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_ausztralia_aradasok_evakualas","timestamp":"2021. március. 21. 18:23","title":"Már ezreket evakuáltak az ausztrál áradások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","shortLead":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","id":"202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ac3d52-ecb9-42cb-a2ad-879e6d500bb9","keywords":null,"link":"/360/202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","timestamp":"2021. március. 20. 13:45","title":"Miért kedvesek a macskák azokkal is, akik bántják a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"Serdült Viktória - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Alaposan felpörgette a kormány az oltási programot, de a jelenlegi számok mellett nem reális, hogy - a korábban hangoztatott cél értelmében - minden 60 év felettit beoltsanak húsvétig, a két és félmillió beoltottat pedig április közepére érhetjük el. A múlt héten naponta 43 ezer vakcinát adtak be az oltópontokon és a háziorvosoknál, de az egyre több regisztráló, a végletekig leterhelt egészségügyi rendszer és a későn érkező vakcinaszállítmányok miatt a jelenleg csúcsra járatott oltási rendszernek megvannak a korlátai. ","shortLead":"Alaposan felpörgette a kormány az oltási programot, de a jelenlegi számok mellett nem reális, hogy - a korábban...","id":"20210320_oltasi_program_nyitas_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e7b248-769e-4350-998d-b2904aea4150","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_oltasi_program_nyitas_husvet","timestamp":"2021. március. 20. 07:00","title":"Csúcsra jár az oltási program, de jelenlegi tempóban így sem lesz nyitás húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]