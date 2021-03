Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2cd0212-d7b0-496f-8eb3-017f4785cc45","c_author":"Eduline","category":"gazdasag","description":"A legtöbb helyen 1000-1100 forintért lehet kétfogásos ebédet rendelni, az éttermek így próbálják túlélni a lezárásokat.","shortLead":"A legtöbb helyen 1000-1100 forintért lehet kétfogásos ebédet rendelni, az éttermek így próbálják túlélni a lezárásokat.","id":"20210324_diak_ebedmenu_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd0212-d7b0-496f-8eb3-017f4785cc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75dc14-b504-4d65-b679-8c753c619c57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_diak_ebedmenu_lezaras","timestamp":"2021. március. 24. 07:17","title":"Egyre több étterem kínál ebédmenüt az otthon tanuló diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Megint elhalasztották a Fekete özvegy premierjét, de júliusban felkerül Disney Plus kínálatába, az Emma Stone-féle Szörnyella pedig már májusban nézhető lesz.","shortLead":"Megint elhalasztották a Fekete özvegy premierjét, de júliusban felkerül Disney Plus kínálatába, az Emma Stone-féle...","id":"20210324_Fekete_ozvegy_premier_Disney_Plus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769f5506-eca6-4d2f-8202-ebfc725bce05","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Fekete_ozvegy_premier_Disney_Plus","timestamp":"2021. március. 24. 12:12","title":"Júliusban derül ki, mit csinált Budapesten Scarlett Johansson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9234a37-7881-486d-880b-538951398993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számítások szerint a vírusrészecskék akár 5 perc alatt is átjuthatnak egy másik lakásba az épületek közti csőhálózaton, ha nincs, ami akadályozná a légáramlást.","shortLead":"Számítások szerint a vírusrészecskék akár 5 perc alatt is átjuthatnak egy másik lakásba az épületek közti csőhálózaton...","id":"20210324_wc_kagylo_szellozo_aeroszol_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9234a37-7881-486d-880b-538951398993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda6a5ca-864e-424c-b7cb-b2c4229dca98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_wc_kagylo_szellozo_aeroszol_koronavirus","timestamp":"2021. március. 24. 09:38","title":"Ennél jobban nem is lehetne elmagyarázni, miért kell gyakran szellőztetni egy járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mérnökként dolgozó Alessandro Paluzzi a Facebook androidos alkalmazásának forráskódjába nézett bele, és érdekes dolgot talált ott.","shortLead":"A mérnökként dolgozó Alessandro Paluzzi a Facebook androidos alkalmazásának forráskódjába nézett bele, és érdekes...","id":"20210324_facebook_messenger_szobak_beszelgetes_clubhouse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72771f5-00d1-4cfa-8863-b2e39de4bebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_facebook_messenger_szobak_beszelgetes_clubhouse","timestamp":"2021. március. 24. 15:03","title":"Már látszik, hogyan másolná le a Facebook az új sikeralkalmazást, a Clubhouse-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető vásárlókat.","shortLead":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető...","id":"20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b3a13-ae84-4c94-84c2-a0cd036dd704","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","timestamp":"2021. március. 23. 16:03","title":"John Cleese lerajzolta a Brooklyn hidat, 21,3 milliárd forintnyi dollárt akar érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3381bd9-11a4-4192-894b-818e7f8d0338","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagú megfigyelést vizsgáltak alaposabban is.","shortLead":"Elég életszagú megfigyelést vizsgáltak alaposabban is.","id":"20210323_Az_okos_tempomat_egyenes_ut_gyorshajtashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3381bd9-11a4-4192-894b-818e7f8d0338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a06e1cf-0687-44b5-9508-31432763d31c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Az_okos_tempomat_egyenes_ut_gyorshajtashoz","timestamp":"2021. március. 23. 16:57","title":"Az okostempomat egyenes út a gyorshajtáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni. A Miniszterelnökség közzétette a látványterveket is.","shortLead":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni...","id":"20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a561da-92ae-4e0c-b71f-239e0529bf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","timestamp":"2021. március. 23. 14:09","title":"Így fognak kinézni a gödöllői HÉV megállói és az Örs vezér téri metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Arról is szól a jogszabály, hogy a veszélyhelyzetben bárkinek szinte bármire lehet támogatást adni a Nemzeti Kulturális Alapból, és erről az emberi erőforrások minisztere egyedül dönt.","shortLead":"Arról is szól a jogszabály, hogy a veszélyhelyzetben bárkinek szinte bármire lehet támogatást adni a Nemzeti Kulturális...","id":"20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691ffb98-98be-46f1-bf41-c687a962b3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter","timestamp":"2021. március. 25. 08:35","title":"Rendeletet hozott a kormány a pénzügyminiszter mellőzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]