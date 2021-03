Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be az egyiptomi állami média.","shortLead":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be...","id":"20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcba83b-1633-4192-b9da-efdd794f9dbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","timestamp":"2021. március. 27. 21:25","title":"Sok halott egy kairói házomlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Angie Carriere nem akarta veszni hagyni a telefonját a rajta lévő fényképek maitt. Az amerikai Angie Carriere nem akarta veszni hagyni a telefonját a rajta lévó fényképek maitt. Neki lett igaza.  A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.  Összesen 4300 állatot sikerült megmenteni a 13 ezerből. Visszaengedték őket a Mexikói-öböl vizébe.