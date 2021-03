Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743f56c-8fa4-40fd-86c1-6dda1699ac34","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","timestamp":"2021. március. 27. 09:23","title":"Ismét 10 ezer felett az új fertőzöttek száma, elhunyt 253 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Bloomberg szerint sok légitársaság csődbe mehet, ha ez a nyár is olyan lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"A Bloomberg szerint sok légitársaság csődbe mehet, ha ez a nyár is olyan lesz, mint a tavalyi.","id":"20210326_80_milliard_dollaros_allami_tamogatas_kell_hogy_ne_menjenek_csodbe_a_legitarsasagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450171e2-0368-4a91-a098-f1ae66c24acc","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_80_milliard_dollaros_allami_tamogatas_kell_hogy_ne_menjenek_csodbe_a_legitarsasagok","timestamp":"2021. március. 26. 14:31","title":"80 milliárd dolláros állami támogatás kell, hogy ne menjenek csődbe a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal ütötték a tartályukat.","shortLead":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal...","id":"20210326_polip_alom_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7de457-8413-408e-a840-5634973fc9d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_polip_alom_kutatas","timestamp":"2021. március. 26. 17:14","title":"Lehet, hogy a polipok is álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f207b06-ccdf-43d4-8118-4dc25f67dc19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kibervédelmi hatóságok szerint több százezer csaló SMS-t kaphattak eddig a magyar mobilozók.","shortLead":"A kibervédelmi hatóságok szerint több százezer csaló SMS-t kaphattak eddig a magyar mobilozók.","id":"20210326_csalo_sms_virus_flubot_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f207b06-ccdf-43d4-8118-4dc25f67dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8461c8e-12e2-489e-992c-61110b4857dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_csalo_sms_virus_flubot_malware","timestamp":"2021. március. 26. 11:07","title":"Van olyan, akinek 1700 csaló SMS-t küldött ki egy nap alatt a telefonjáról a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte jövő beleszaladt.","shortLead":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte...","id":"20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee45fe-0e6b-4aaf-8124-739c6bf775e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","timestamp":"2021. március. 26. 14:34","title":"Több tucat halottja van egy vonatbalesetnek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626bd380-75c4-440f-a868-50c124a8781c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a lista arról, mely utónevek voltak a legnépszerűbbek a szülők körében tavaly; az élbolyban nincs változás, de felkerültek új nevek is a toplistára.","shortLead":"Megjelent a lista arról, mely utónevek voltak a legnépszerűbbek a szülők körében tavaly; az élbolyban nincs változás...","id":"20210326_Toplista_ujszulottek_utonevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626bd380-75c4-440f-a868-50c124a8781c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c1fd80-bcad-429c-954a-921d35f17261","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Toplista_ujszulottek_utonevek","timestamp":"2021. március. 26. 13:09","title":"Zejnep, Nina, Nátán, Laurent: megjött a toplista, milyen neveket kaptak a tavaly született gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062c869a-eb07-47d1-becf-f1aa1d619091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírushelyzet idején otthon ragadó családok közül is kitűnnek azok, ahol egyetlen szülőnek kell dolgoznia, családot szerveznie, gyereket nevelnie. Az ő problémáikról beszéltünk Nagy Annával, az Egyszülős Központ vezetőjével. ","shortLead":"A vírushelyzet idején otthon ragadó családok közül is kitűnnek azok, ahol egyetlen szülőnek kell dolgoznia, családot...","id":"20210327_Fulke_300_ezer_szulo_van_egyedul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=062c869a-eb07-47d1-becf-f1aa1d619091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c42982d-b0f1-4971-bc24-12874e6b6262","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Fulke_300_ezer_szulo_van_egyedul","timestamp":"2021. március. 27. 14:00","title":"Fülke: 300 ezer szülő van egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958169f9-d115-4352-8041-b3bb96c4aceb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Összesen 4300 állatot sikerült megmenteni a 13 ezerből. Visszaengedték őket a Mexikói-öböl vizébe.","shortLead":"Összesen 4300 állatot sikerült megmenteni a 13 ezerből. Visszaengedték őket a Mexikói-öböl vizébe.","id":"20210326_tengeri_teknos_levesteknos_allatmentes_texasi_hideg_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958169f9-d115-4352-8041-b3bb96c4aceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbab461-6898-4d5d-a7a6-bef088c29f66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210326_tengeri_teknos_levesteknos_allatmentes_texasi_hideg_usa","timestamp":"2021. március. 26. 14:07","title":"Elpusztult a texasi hidegben megdermedt teknősök kétharmada ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]