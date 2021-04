Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell eltűrni minden kommentet a legnagyobb közösségi oldalon: saját profilunk alatt mostantól könnyedén beállíthatjuk, ki az, akinek a véleményére egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"Nem kell eltűrni minden kommentet a legnagyobb közösségi oldalon: saját profilunk alatt mostantól könnyedén...","id":"20210401_facebook_poszt_bejegyzes_hozzaszolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f2daf6-401e-40a0-9f17-ae52797be29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_facebook_poszt_bejegyzes_hozzaszolas","timestamp":"2021. április. 01. 08:33","title":"Újdonság a Facebookon: mostantól az is szabályozható, ki szólhat hozzá egy bejegyzésünkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527d883e-a6ab-43d1-9e06-2a20e726bf94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg 21,88 milliárd dollár értékben vásárolt kiterjesztettvalóság-szemüvegeket a Microsofttól. 