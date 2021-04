Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"661ed278-5237-476e-a185-705aa6790a77","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A négy éven belül negyedik parlamenti választás sem tudta kimozdítani a holtpontról az izraeli politikát. A palesztinkérdés vesztett a jelentőségéből, az iráni fenyegetés egyre meghatározóbb.","shortLead":"A négy éven belül negyedik parlamenti választás sem tudta kimozdítani a holtpontról az izraeli politikát...","id":"20210331_Negyedik_patt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=661ed278-5237-476e-a185-705aa6790a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3dce2b-c066-4383-816b-6bd8c4f0d964","keywords":null,"link":"/360/20210331_Negyedik_patt","timestamp":"2021. március. 31. 17:00","title":"Egy arab párt lehet királycsináló Izraelben, vagy jöhet az ötödik választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","shortLead":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","id":"20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61901b7a-d763-4ed1-81e7-73f68137d87b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","timestamp":"2021. március. 31. 17:06","title":"Váratlan magyar siker: Hide the Pain Harold lett a stockholmi vakcinaregisztráció arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Szigorú szabályok vonatkoznak a postai kézbesítőkre is.","shortLead":"Szigorú szabályok vonatkoznak a postai kézbesítőkre is.","id":"20210401_maszk_futar_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d485b2-097b-41fe-aefc-9b9cbe4fc947","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_maszk_futar_korlatozas","timestamp":"2021. április. 01. 14:30","title":"Az állásával játszik a futár, akin nincs maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","shortLead":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","id":"20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c69d20-9b9d-4318-94ee-07f31faf2b61","keywords":null,"link":"/kultura/20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","timestamp":"2021. április. 01. 16:11","title":"Paul Simon eladta hat évtizednyi zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint...","id":"20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f48e16f-cbb5-4724-93c7-11e9f58e7d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","timestamp":"2021. március. 31. 09:33","title":"Úton az iOS 15: nyáron ismét fejlesztői konferenciát tart az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"15 millió adag ment tönkre a Johnson and Johnson oltóanyagából egy emberi hiba miatt.","shortLead":"15 millió adag ment tönkre a Johnson and Johnson oltóanyagából egy emberi hiba miatt.","id":"20210401_Janssen_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ea6e96-8971-44f3-9169-0b0e242fd5a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_Janssen_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. április. 01. 05:20","title":"Selejtes lett a Janssen-vakcina egyik szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66872445-d601-47b5-9b02-713b4e04db11","c_author":"Miklós Tamás","category":"360","description":"Walter Pehlének kulcsszerepe volt abban, hogy Németország elkezdett szembenézni a náci múlttal. A magyar kultúra elkötelezett barátja, támogatója volt, sokszor tartott előadást Budapesten.\r

\r

\r

","shortLead":"Walter Pehlének kulcsszerepe volt abban, hogy Németország elkezdett szembenézni a náci múlttal. A magyar kultúra...","id":"20210401_Meghalt_Walter_Pehle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66872445-d601-47b5-9b02-713b4e04db11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6246f14a-fe27-4a69-849c-3a69a9b30ee4","keywords":null,"link":"/360/20210401_Meghalt_Walter_Pehle","timestamp":"2021. április. 01. 19:30","title":"Meghalt Walter Pehle történész, korunk egyik legfontosabb könyvsorozatának szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon változó, hogy a járvány harmadik hullámának közepén hol engedik a személyes részvételt az ünnepi liturgiákon, és hol lehet majd csak online vagy tévén keresztül követni az eseményeket. ","shortLead":"Nagyon változó, hogy a járvány harmadik hullámának közepén hol engedik a személyes részvételt az ünnepi liturgiákon, és...","id":"20210401_husveti_mise_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf681c4b-9213-45d1-b843-31e013759be9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_husveti_mise_jarvany","timestamp":"2021. április. 01. 12:30","title":"Van, ahol mobilapplikációval, máshol ózonos fertőtlenítéssel készülnek az egyházak a húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]