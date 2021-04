Új hasadék nyílt a március 20-án kezdődött vulkánkitörés helyszínén Izlandon, amelyből láva tört a felszínre. A környéket a kitörés kezdete óta nap mint nap érdeklődők hada lepi el, hogy megcsodálja természeti jelenséget, amely az országnak azon a részén több száz éve nem fordult elő, a turistákat azonban az új fejlemény miatt evakuálni kellett.

A hétfőn megjelent, legalább fél kilométer hosszú, az eredeti kitörési helyszíntől nagyjából 800 méterre fekvő hasadékot egy turistákat szállító helikopterről vették észre.

© MTI / AP / Marco Di Marco

Az illetékes mentőszervezet szerint emberéletet közvetlenül nem veszélyeztetett a láva, mert a nyiladék nem esik túl közel a turistautakhoz, de elővigyázatosságból kiürítették a területet.

El kellett költöztetni a környék vulkáni aktivitását figyelő szakemberek táborát is, akiknek az egyik sátrától nagyjából 200 méterre nyílt meg az új hasadék.

Í dag opnaðist ný gossprunga og vildi svo ótrúlega til að hún er um 200 metra frá tjaldbúðum sem við höfum rekið... Közzétette: Björgunarsveitin Þorbjörn – 2021. április 5., hétfő

A Sky News beszámolója szerint Magnus Gudmundsson geofizikus arra számít, hogy a kitörés az eredeti helyszínétől észak felé terjedhet. „Most azt tapasztaljuk, hogy az eredeti kráterekből a korábbinál jóval kevesebb láva folyik. Ez a kitörés második szakaszának kezdete lehet” – magyarázta.

© MTI / AP / Marco Di Marco

A most kitört Fagradalsfjall vulkán Reykjavíktól, az izlandi fővárostól 30 kilométerre délnyugatra, a Reykjanes-félszigeten található. Kitörése viszonylag szelíd, emiatt a környéket a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellenére felkeresők egy részében nem is vált ki különösebb veszélyérzetet. Az AP hírügynökség korábban arról számolt be, hogy akadt, aki tojást és bacont próbált sütni a láván, de a serpenyő megolvadt a hőjétől.

Az országban legutóbb 2014-ben volt vulkánkitörés. 2010-ben a Eyjafjallajökull vulkán aktivitása miatt napokra leállt a nemzetközi légiközlekedés.