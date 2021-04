Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4360be64-5421-497f-bc6c-80286fbc9c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset egy autós üldözést követően történt Új-Zélandon.\r

","shortLead":"Az eset egy autós üldözést követően történt Új-Zélandon.\r

","id":"20210408_Kilenc_meter_magasan_zoldseges_ladak_kozt_landolt_egy_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4360be64-5421-497f-bc6c-80286fbc9c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c35ea4-3bc0-480f-8566-e1fb346ce0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Kilenc_meter_magasan_zoldseges_ladak_kozt_landolt_egy_auto","timestamp":"2021. április. 08. 08:05","title":"Kilenc méter magasan, zöldségesládák közt landolt egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki aktivista ügyvédje szerint két gerincsérvet is diagnosztizáltak ügyfelénél, de semmiféle kezelést nem kap.","shortLead":"Az orosz ellenzéki aktivista ügyvédje szerint két gerincsérvet is diagnosztizáltak ügyfelénél, de semmiféle kezelést...","id":"20210408_Mar_nehezen_erzi_a_labait_es_a_kezeit_Alekszej_Navalnij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472cb4df-f545-4cef-b71e-5c1da3c2aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Mar_nehezen_erzi_a_labait_es_a_kezeit_Alekszej_Navalnij","timestamp":"2021. április. 08. 06:16","title":"Már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben forgott, részt vett a partijaikon, bár undorral nézte őket – erről is szól a Párizs királynője című könyv.","shortLead":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben...","id":"20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6def4f2-14a9-45b4-a654-a225f938cb01","keywords":null,"link":"/360/20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2021. április. 09. 14:00","title":"Náci kollaboráns volt-e Coco Chanel? – ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront az eredményeken?\r

\r

","shortLead":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront...","id":"20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdea797-2f59-406c-b47b-245cf5caf176","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","timestamp":"2021. április. 09. 10:11","title":"Érettségi szóbeli nélkül: már megvolt a rendszer tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetett, de egyikből sem lett sikertermék. A zenész most arcmaszkban gondolkodik.","shortLead":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetett, de egyikből sem lett sikertermék...","id":"20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc313887-2ea6-4b84-8839-e8400b4ee226","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 09. 11:03","title":"Itt a Xupermask: bluetoothos arcmaszk egyenesen a Black Eyed Peas Will.i.amjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint sok facebookozó még mindig nem tud különbséget tenni a szatirikus és a valódi híroldalak között. A közösségi oldal nekik élesít most egy érdekes újítást.","shortLead":"A jelek szerint sok facebookozó még mindig nem tud különbséget tenni a szatirikus és a valódi híroldalak között...","id":"20210408_facebook_bejegyzes_megjeloles_humor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee764b9-f56f-446b-8f20-af12255098a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_bejegyzes_megjeloles_humor","timestamp":"2021. április. 08. 13:03","title":"Meg fogja jelölni a viccoldalak posztjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában jelentette be a változást. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában jelentette be a változást. ","id":"20210409_Orban_A_kozepiskolak_csak_majus_10en_nyitnak_az_erettsegi_irasbeli_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9bdf61-5e1d-4b24-8ee1-4816212061ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Orban_A_kozepiskolak_csak_majus_10en_nyitnak_az_erettsegi_irasbeli_lesz","timestamp":"2021. április. 09. 07:51","title":"Orbán: A középiskolák csak május 10-én nyitnak, az érettségi csak írásbeli lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f2cf82-0173-4f0a-b37d-88dd28e2961f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Én vagyok az a kislány, akit 14 éve megmentettél” – mutatkozott be a tűzoltónak. ","shortLead":"„Én vagyok az a kislány, akit 14 éve megmentettél” – mutatkozott be a tűzoltónak. ","id":"20210409_Tuz_ego_epulet_mentes_Debrecen_tuzolto_koszonet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f2cf82-0173-4f0a-b37d-88dd28e2961f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd70a53a-9e63-4982-b53a-2c3b38bf747f","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Tuz_ego_epulet_mentes_Debrecen_tuzolto_koszonet","timestamp":"2021. április. 09. 11:05","title":"14 év után felkereste megmentőjét egy debreceni lány, akit négyévesen kihoztak egy lakástűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]