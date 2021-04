Vajon hatékonyabb egy magáncég kezdőknek szánt programozótanfolyama a járvány elején meghirdetett állami képzésnél? A Green Fox Academy, a Microsoft és a HTTP Alapítvány háromhetes mentorált kurzusán olyan feszes tempót diktáltak, amellyel a klasszikus oktatásban felnőttek nehezen tudnak lépést tartani. Az is kiderült, hogy a “konzerv” tananyag is lehet hatékony mentorálással támogatva, nem szükséges az állandó tanári jelenlét.

Tavaly részletesen végigkövettük az Gazdaságvédelmi akcióterv részeként meghirdetett Újratervezés Program, vagyis az állami programozóképzés hiánypótló, ám végül elég rögösen alakult útját.

Az informatikus szakemberekből azóta is hiány van (sőt, az IVSZ szerint egyre nagyobb), ezért nem meglepő, hogy a technológiai szektor három szereplője, a Green Fox Academy programozóiskola a piacképes informatikai szaktudás elterjesztéséért küzdő HTTP Alapítvánnyal és a Microsofttal együttműködve (utóbbi pénzügyi támogatásával) idén márciusban saját, független alapozó képzést indított. A két kurzus között az a fő különbség, hogy míg az állami tanfolyam vizsgákkal zárult, és több hónapos, teljes programozóképzésre lehetett bejutni rajta, a green foxos az érdeklődők "digitális magabiztosságának” növelését célozta, igazából tét nélkül.

A MyFirstApp Coding Camp tananyaga önállóan, saját tempóban is elvégezhető, szerzőnk viszont a 120 jelentkező számára meghirdetett háromhetes, mentorált képzést csinálta végig, hogy beszámolhasson annak tanulságairól.

Nem csak nézni kell, hanem kódolni is

Az állami és a MyFirstApp-képzés által feldolgozott tananyag hasonló: a weboldalak alapjait képező HTML nyelvet, az annak formázását biztosító CSS stílusleíró nyelvet, illetve az interaktív funkciók megvalósításához szükséges JavaScript nyelv alapjait tartalmazza. A Green Fox-os tananyag összeállítói egyértelműen a lényegre összpontosítottak: itt nem beszéltek sem a számítógépek és a hálózatok működési elvéről, sem a honlapok publikálásával kapcsolatos szerveroldali tennivalókról - az állami kurzuson ezeket azért taglalták, mert a sikeres teljesítést követően különböző irányokba lehetett szakosodni.

© Reviczky Zsolt

A Green Fox Academy online képzési felülete hasonló az állami programozókurzushoz, vagyis a listán sorakozó tananyagokat kell teljesíteni, ám míg az Újratervezés programban ehhez csak videókat kellett végignézni, és néhány tesztkérdésből kiválasztani a jó választ, itt konkrétan programkódokat kellett írni. Bár ezek nem mindegyikét kellett beküldeni, a konkrét programok megírása jóval több odafigyelést és gondolkodást igényel, mint helyesen megválaszolni tíz kérdést, amit akárhányszor újrakezdhetünk.

A mentor ≠ tanár

A mentorált kurzus 120 diákját összesen 20 tanulócsoportba sorolták, és a Discord kommunikációs platformon keresztül lehetett tartani a kapcsolatot egymással és a mentorral. Hetente háromszor két óra mentorálás járt a képzés alatt, tehát diákonként alkalmanként kb. húsz perc konzultáció állt rendelkezésre.

Mivel a megoldandó feladatokhoz komolyabb segítség csak ritkán állt rendelkezésre, a mentoridő kulcsfontosságúnak bizonyult. Már a második hét elejére olyan feladatokhoz jutottunk el, amelyeknél egy-egy kisebb hiba az oldal szétcsúszását, vagy egyéb hibás megoldást okozott. Márpedig mivel egy programot nem egyféleképpen lehet megoldani, sokszor időigényes felkutatni, hogy mi okozza a hibát.

Egyébiránt mindenkinek önállóan kell tanulnia, az esetemben 180 kilométerre lévő városból bejelentkező mentor alapvetően nem a tanár szerepét töltötte be, aki mindent részletesen elmagyaráz, inkább akkor segített, ha gondunk van a továbbhaladással. Azért volt kivétel: a HTML-, és a CSS-alapok után a JavaScript-es tananyag annyival nehezebb volt, hogy végül egy másfél-két órás mentori összefoglalót kapott közösen a tanulócsoportom. Tavaly az állami képzés során is a JavaScript bizonyult a legnehezebbnek, részben a nyelv kevésbé barátságos szintaktikája miatt (a sok speciális karakter, írásjel használata miatt kevésbé hasonlít folyószövegre, mint mondjuk a HTML), részben pedig azért, mert ebben lehet megírni a honlapok összetettebb funkcióit, ezért maguk a feladatok is összetettebbek.

Akárhogy tanítják, a JavaScript nem könnyű

Az alap HTML-oldalt egyszerű összerakni, CSS-sel felcicomázni - utóbbi esetben az oldal alapját képező “dobozok” elrendezése a kihívás az eltérő felbontású, méretű képernyőkre. JavaScriptben viszont már több dimenziós tömböket, ciklusokat, függvényeket is kell írni, amelyek működését már sokkal nehezebb átlátni.

© Reviczky Zsolt

Nagyjából az első két HTML-es nap volt még könnyű (bár a tavalyi állami kurzus tananyagának jelentős részét már elfelejtettem, hiszen nem használtam a gyakorlatban), onnantól elég szorosan kellett hajtani. Ez nagyjából munka után este hattól fél tízig, tízig való tanulást és/vagy gyakorlást jelentett, és az első két hétben még a hétvége összes napján is 3-4 órákat kellett foglalkoznom a tananyaggal, hogy tartani tudjam az előírt ütemtervet.

Tehát gyakorlatilag az első 14 napban kihagyás nélkül, minden egyes nap foglalkoztam a feladatokkal, a 17-edik nap estéje (amikor egyébként nem volt mentori foglalkozás) volt az egyetlen, amit váratlan túlórázás miatt kénytelen voltam kihagyni. Végül a harmadik hét péntekét nagyjából egy nap lemaradással zártam. A saját tanulócsoportom legjobban haladó tagjai is nagyjából ennyi lemaradást hoztak össze, ezért egy utolsó, pótló mentorálás megtartásáról állapodtunk meg.

Mivel a JavaScript alapjainak elsajátítása jóval komplexebb feladat a HTML-nél és a CSS-nél, ezért úgy gondolom, hogy érdemes lett volna két hetet hagyni erre a tananyagra, négy hetesre bővíteni a kurzust, és egyszerűbb gyakorlófeladatokkal haladni.

Programozótanfolyam, demó verzió

Beszéltem a Green Fox Academy néhány évvel korábbi egyik Junior Programozó képzését elvégző, sikeresen informatikai szakmára váltó egykori hallgatóval, aki szerint a három hetes Coding Camp gyakorlatilag ugyanolyan ütemet diktál, mint a cég mintegy öt hónapon át heti 5x8 órában zajló, minden héten összetett, hétvégi házi feladatot is tartalmazó fizetős képzései. Utóbbi képzések tandíja egyébként milliós nagyságrendű, és egy elég komoly felvételi felmérésen is részt kell venni.

© AFP / DPA / Marius Becker

Magát az ingyenes MyFirstApp képzést is sokan félbehagyták, és több napnyi eltérés is volt az alapján, hogy ki mennyire tudott haladni. Ez persze nem meglepő, hiszen a diákok lényegesen eltérő élethelyzetből érkeztek: voltak közöttük munkát keresők és a napi 8 órás főállásuk után programozók, családosok és egyedülállók vegyesen.

A mentorált képzés a jövő?

A MyFirstApp Coding Camphez hasonló, bootcamp-jellegű képzések (a három hetes ingyenes tanfolyam nem volt valódi bootcamp) sokkal szélesebb körben el fognak terjedni: bár a hagyományos főiskolai vagy egyetemi képzés jóval biztosabb alapokat ad, ezen keresztül lehetetlen annyi szakembert képezni, amennyire manapság szükség lenne. Ráadásul az ilyen képzések 3-5 éve alatt maga az iparág is sokat változik, a frissen végzett hallgató már képezheti is tovább magát a még újabb technológiákra akár belső vállalati képzéseken, akár önállóan. Az IVSZ 2021-es munkaerőpiaci tanulmányának készítői is utalnak a bootcamp-képzések fontosságára a digitális szakemberek képzésében: az informatikai szervezet a bootcampek állami támogatásában is lát potenciált.

Ezt a MyFirstApp Coding Campen szerzett tapasztalataink alátámasztják: ennek során ugyanis kiderült, hogy egy-egy programozási nyelv alapismereteit gond nélkül el lehetett sajátítani többé-kevésbé önállóan, jóval kevesebb tanári munkaórát felhasználva a klasszikus tanóráknál.

Ahogy az állami programozóképzés alapját képező tananyag, úgy a Green Fox Academy-é is egy korábbi online képzéshez felvett anyagból lett összevágva, ezért néhol voltak benne következetlenségek - például, hogy egy feladatot csak egy később ismertetett módszerrel lehetett megoldani, vagy olyan dolgokat említettek a videón, amelyek nem, vagy részben hangzottak el előzőleg.

Az állami képzéstől eltérően a MyFirstApp képzését nem zárta semmilyen vizsga, e helyett a résztvevőknek egy alapszintű, de a tanfolyam rövidségéhez viszonyítva összetettnek számító képnézegető webalkalmazást kellett megírniuk.

A Green Fox Academy, a HTTP Alapítvány és a Microsoft ingyenes kurzusa esetében az is kulcsfontosságú, hogy a tavalyi állami képzéssel ellentétben a résztvevők hozzáférése megmarad a tananyaghoz (és bárki más is elérheti azt), a discordos tanulócsoportokat sem szüntetik meg, csak a mentorálás ér véget. Ennek köszönhetően a lemaradók segítséget tudnak kérni a feladatokat már elvégzőktől, és saját tempójukban befejezhetik a kezdők számára kihívást jelentő, utolsó feladatot.

Azt, hogy az önálló tanulást lehetővé tevő informatikai tananyagok iránt van kereslet, az is jól mutatja, hogy az egyik torrentoldalon például egy évvel később is elérhetők az állami Újratervezés Program videói. Minden bizonnyal az tenne a legjobbat a hazai informatikushiány csökkentésének, ha évről-évre több témában lennének elérhetők hasonló tananyagok, a korábbiakra érkezett visszajelzések alapján továbbfejlesztve a feladatokat és a videókat, mert nem könnyű belőni azt a szintet és tempót, amely egy átlagember számára az önálló haladáshoz épp a megfelelő szintű kihívást jelenti.