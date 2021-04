Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő grafikával a Google.","shortLead":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő...","id":"20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03bc91-e9ff-4b5f-ae12-f640e0c8a1ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","timestamp":"2021. április. 14. 11:33","title":"Miért van éppen ma Johannes Gutenberg a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra, itt az idő kivonulni.","shortLead":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló...","id":"20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34511e4-0118-40fd-b4e6-0f440611d224","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","timestamp":"2021. április. 14. 21:48","title":"Biden bejelentette: szeptember 11-ig kivonulnak az amerikai katonák Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most kiderült, ugyanilyen dolgozik az Ingenuity-ben is.","shortLead":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most...","id":"20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1704a137-9933-4fa1-a3e5-490b3f461499","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","timestamp":"2021. április. 14. 19:03","title":"Ugyanaz a processzor dolgozik a NASA marsi helikopterében, mint a régi androidos mobilokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","id":"20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9aaafe1-8275-4d6c-99d8-58a06642ae8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 14. 09:17","title":"Koronavírus: 285 beteg meghalt, 3597 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás óta a leg­hosszabb ideje regnáló Bojko Boriszov kormányfő, ám a választók a proteszt­pártok­nak sem adtak kellő felhatalmazást a kormányzáshoz.","shortLead":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás...","id":"20210414_Kibeszeloshow","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1db2a-40c9-468b-9ade-78c0d81db6bf","keywords":null,"link":"/360/20210414_Kibeszeloshow","timestamp":"2021. április. 14. 17:00","title":"A bulgáriai választáson nem dőlt el, belebukik-e a korrupcióba Boriszov kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","shortLead":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","id":"20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f527a9b-3ef5-4e24-8cb0-0a8ba9f6721a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","timestamp":"2021. április. 14. 18:09","title":"Próbafúrásokkal indult meg az 5-ös metróvonal építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","shortLead":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","id":"20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374fe902-e8ec-4092-a758-b406437c84d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","timestamp":"2021. április. 14. 17:15","title":"2300 lóerős új elektromos hiperautót terveznek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202115_ha_acsend_beszelni_tudna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c59228-1464-4316-9b0b-37364ab182df","keywords":null,"link":"/itthon/202115_ha_acsend_beszelni_tudna","timestamp":"2021. április. 15. 10:30","title":"Jakus Ibolya: Ha a csend beszélni tudna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]