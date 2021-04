Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az LMP is beállna Karácsony Gergely mögé
2021. április. 15. 22:15
Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják. Korábban amúgy egy párthoz tartoztak, csak aztán két részre szakadt az LMP.

200 eurós bónusszal csábítja a turistákat Málta
2021. április. 14. 17:32
Június elsején nyit a szigetország turizmusa a világ előtt - hála a sikeres oltási kampánynak. De vajon jönnek-e a turisták?

Mobilra is jöhetnek a legnépszerűbb PlayStation-játékok
2021. április. 14. 08:03
Bár a konzoljait rengetegen veszik, és a játékok is igen népszerűek, a telefonok területén továbbra is komoly lemaradásban van a Sony. Ez változhat.

","shortLead":"A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.\r

Hét magyar aranyérmet jósol Tokióra egy amerikai elemzés
2021. április. 14. 15:01
A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.

A bolgár miniszterelnök elismerte, hogy megbukott
2021. április. 14. 20:11
Bojko Boriszov nem lesz miniszterelnök újra, még az egykori külügyminiszterének a jelölésével próbálja a pártját kormányon tartani.

Nincs megállás: továbbra is szárnyalnak a PC-eladások
2021. április. 14. 10:03
A PC-gyártók azon kis számú kivételek közé tartoznak, akik sokat tudnak kamatoztatni a koronavírus-járványt kísérő megnövekedett digitalizációs igényekből. Az idei év első negyedének adatai is megerősítik a korábbi pozitív trendeket.

„A siker titka, hogy partnerként tekintünk az ügyfeleinkre" – interjú a 25. jubileumát ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőivel
2021. április. 15. 07:30
Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.

Bár kötelezni nem tudják, az éttermek szeretnék, ha minél előbb beoltanák a dolgozóikat
2021. április. 15. 12:50 Sz.","category":"kkv","description":"Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. Mivel a vendéglátóiparban dolgozók sok emberrel fognak érintkezni, annak sokan örülnének, ha a biztonság érdekében előrevennék őket az oltási sorrendben. Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. Mivel a vendéglátóiparban dolgozók sok emberrel fognak érintkezni, annak sokan örülnének, ha a biztonság érdekében előrevennék őket az oltási sorrendben.