[{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másik mercedeses, Valtteri Bottas csak a nyolcadik lett.","shortLead":"A másik mercedeses, Valtteri Bottas csak a nyolcadik lett.","id":"20210417_emilia_romagna_nagydij_f1_hamilton_perez_verstappen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4606fa-c51e-4566-8e28-6f4f06097fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_emilia_romagna_nagydij_f1_hamilton_perez_verstappen","timestamp":"2021. április. 17. 16:06","title":"Csak megszorítani tudták Hamiltont az időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai is.","shortLead":"A kínai is.","id":"20210418_Egy_szerb_vizsgalat_szerint_minden_vakcina_hatekony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc0ee60-0181-4dac-89e3-a6603e6880d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_Egy_szerb_vizsgalat_szerint_minden_vakcina_hatekony","timestamp":"2021. április. 18. 12:25","title":"Egy szerb vizsgálat szerint minden vakcina hatékony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Domány András - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és birtokába kerültek a neki szánt jelentős állami vagyonelemek. Köztük a 9 millió euróért vett lendvai wellnesskomplexum.","shortLead":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és...","id":"20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b97ee-b177-490e-8c7e-550479598cfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","timestamp":"2021. április. 17. 09:50","title":"A kormány kiszervezte a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpontot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádió a frekvenciájáért pereli a hatóságot.","shortLead":"A rádió a frekvenciájáért pereli a hatóságot.","id":"20210417_Birosagra_ert_a_Klubradio_Mediatanacs_ellen_inditott_keresete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc76a00-ba40-484a-97ab-82feb1edb3a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Birosagra_ert_a_Klubradio_Mediatanacs_ellen_inditott_keresete","timestamp":"2021. április. 17. 15:47","title":"Bíróságra ért a Klubrádió Médiatanács ellen indított keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9de956-bad0-4db8-af24-cb7d9c5c90ec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sós halként is szerepeltek vámáru-nyilatkozatban azok a múmiák, amelyek kalandos utat jártak be a thébai nekropolisztól végső nyughelyükig, a most nyílt Egyiptomi Civilizáció Nemzeti Múzeumáig. ","shortLead":"Sós halként is szerepeltek vámáru-nyilatkozatban azok a múmiák, amelyek kalandos utat jártak be a thébai nekropolisztól...","id":"202115__mumiak_koltozese__faraok_atka__etikai_vitak___holt_lelkek_tarsasaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb9de956-bad0-4db8-af24-cb7d9c5c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb51aade-4ed2-4b0c-ae4c-1cd5b2bfccc9","keywords":null,"link":"/360/202115__mumiak_koltozese__faraok_atka__etikai_vitak___holt_lelkek_tarsasaga","timestamp":"2021. április. 16. 17:00","title":"Sokadszorra költöznek, most Aranyparádén vitték a fáraókat új múzeumukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis stúdiót. Hamarosan induló műsorát a YouTube-on, a Facebookon és podcast formájában is lehet majd követni. ","shortLead":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis...","id":"20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56ae32-1dbd-4e63-aa9f-c9d8fb3cd515","keywords":null,"link":"/elet/20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2021. április. 17. 14:50","title":"A YouTube-on indít saját műsort Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone 11 Pro, amelynél valami hibádzik a logóval.","shortLead":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone...","id":"20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20d8d5-a207-4412-bd43-32dae4b9e022","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","timestamp":"2021. április. 17. 12:03","title":"2700 dollárt fizettek ki egy iPhone-ért, amelyen elcsúszott a logó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582f61e8-a417-4f45-a6b6-d78e215d5655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában 205-en haltak meg a járvány miatt, az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 750 ezret.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 205-en haltak meg a járvány miatt, az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 750 ezret.","id":"20210418_Atlepte_a_25_ezret_a_koronavirus_magyar_aldozatainak_szama_3706_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582f61e8-a417-4f45-a6b6-d78e215d5655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387b464d-f2d0-4c3c-947d-633cdd8a71f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Atlepte_a_25_ezret_a_koronavirus_magyar_aldozatainak_szama_3706_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. április. 18. 09:22","title":"Átlépte a 25 ezret a koronavírus magyar áldozatainak száma, 3706 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]