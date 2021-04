Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","shortLead":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","id":"20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc798a-3ca9-49e4-86a7-8b1a27ac6c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","timestamp":"2021. április. 22. 06:24","title":"Stratégiai megállapodást köt a Fudan Egyetemmel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.","shortLead":"Az EU 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.","id":"20210421_Megallapodtak_az_EU_klimatorvenyerol_az_unios_intezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f687c46-d0bb-4171-b6d6-7f9d42bf2b04","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Megallapodtak_az_EU_klimatorvenyerol_az_unios_intezmenyek","timestamp":"2021. április. 21. 11:29","title":"Megállapodtak az EU klímatörvényéről az uniós intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról. Tologatják a vizsgálati aktákat, két hónappal a bejelentés után sem sikerült végére járni az ügynek. ","shortLead":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról...","id":"20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f054cc17-1d70-40d8-a683-f1ca3d4cab6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","timestamp":"2021. április. 20. 15:11","title":"Húzódik a rasszista kijelentései miatt bepanaszolt szegedi professzor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a340c9b-102c-4468-8206-a2c5bea55423","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg szóvivője hétfőn még a felkelők elleni győzelmet jelentette be, kedden pedig már az elnök halálát. Az országot 30 éve vezető Idriss Déby elnöktől fia vette át a hatalmat.","shortLead":"A hadsereg szóvivője hétfőn még a felkelők elleni győzelmet jelentette be, kedden pedig már az elnök halálát...","id":"20210420_idriss_deby_csad_elnok_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a340c9b-102c-4468-8206-a2c5bea55423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3000bd75-4fa7-47cb-bc34-e3aaa1a9bfca","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_idriss_deby_csad_elnok_meghalt","timestamp":"2021. április. 20. 14:21","title":"Harc közben, a fronton halt meg Csád elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","shortLead":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","id":"20210420_bkv_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79147808-8d21-47f7-9516-7018d934b47b","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_bkv_koronavirus","timestamp":"2021. április. 20. 13:01","title":"22 halálos áldozata van a járványnak a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tiborcz István osztálytársnak birtokában lévő Sistrade Kft. április 1-jén döntött a megszűnés mellett.","shortLead":"A Tiborcz István osztálytársnak birtokában lévő Sistrade Kft. április 1-jén döntött a megszűnés mellett.","id":"20210420_Vegelszamolas_alatt_all_az_Eliosugy_kozponti_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78b4e1-abb2-43ce-8e7c-eac4089124af","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Vegelszamolas_alatt_all_az_Eliosugy_kozponti_cege","timestamp":"2021. április. 20. 22:01","title":"Végelszámolás alatt áll az Elios-ügy központi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón a Zalaegerszeg és a Budafok keddi meccsén. Csakhogy az erről szóló megjegyzést az adásban is hallani lehetett.","shortLead":"Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón...","id":"20210421_m4_kozvetitesi_baki_zalaegerszeg_budafok_meccs_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfa1ba-b37d-40bf-b87b-a6d0f3b9388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_m4_kozvetitesi_baki_zalaegerszeg_budafok_meccs_szurkolok","timestamp":"2021. április. 21. 10:48","title":"Behallatszott az M4 közvetítésébe, hogy inkább nem mutatják a szurkolókat, hogy ne bukjanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8308485-47bb-48f9-8a72-936e288fd37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus 68 éves volt.","shortLead":"A politikus 68 éves volt.","id":"20210422_koronavirus_dk_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8308485-47bb-48f9-8a72-936e288fd37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cc6017-23d4-4af4-8f4c-4a7d83bc323a","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_koronavirus_dk_kepviselo","timestamp":"2021. április. 22. 10:50","title":"Koronavírus-fertőzésben hunyt el a DK dunaújvárosi képviselője, Utassy Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]