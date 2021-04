Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.

Merész lépésre szánta el magát az Apple tavaly, amikor az iPhone 12 családba egy kisebb modellt is becsempészett: az iPhone 12 minit azoknak szánta, akik szeretnének ugyan csúcsjellemzőkkel felruházott, viszont kompaktabb, kisebb kijelzőjű telefont. Az eszköz fogadtatása azonban nem lett egyértelműen pozitív, s míg a család többi tagját veszik, mint a cukrot, az iPhone 12 mini nem hozta a számokat. Olyannyira nem, hogy az Apple csökkentette is e modellel kapcsolatos megrendeléseit, míg több Pro modellt rendelt annak érdekében, hogy összehangolja a gyártást a kereslettel.

Most úgy tűnik, az Apple tesz még egy próbát, és az idei telefonok közé is bekerül a kisebb változat, ez lesz az iPhone 13 mini. Korábban már hallhattunk arról, hogy valamennyi idei iPhone-nál kisebb lesz a szenzorsziget, és a szlovák SvetApple oldal által közzétett, az iPhone 13 minit mutató renderelések már fel is használták ezt az információt. Mint ahogy azt is, hogy a hátoldali kamerák átlósan, egymással szemben helyezkednek majd el. Talán azért választja majd ezt a megoldást az Apple, mert ez az újfajta dizájn markánsan megkülönböztetheti az idei iPhone minit a tavalyitól. A képeken fényes piros kivitelben látható az idei „mini iPhone”.

© Svetapple

Szakértők szerint egyébként utoljára adhat ki az Apple 5,4”-es iPhone minit ősszel, és a következő évben már csak 6,1”-es és 6,7”-es modellek érkezhetnek. Az iPhone mini helyét pedig egy újabb iPhone SE veheti át, 2022 tavaszán.

