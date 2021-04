Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec991941-d1ea-4693-a4ed-8fc1ab1f9e6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone és az Ericsson által sikeresen demonstrált megoldásnak köszönhetően olyan alapvető sürgősségi szolgáltatások válnak elérhetővé, amelyek orvosi felhasználása akár életet menthet. A drónos kísérlet számos, az egész társadalom javát szolgáló technológia alapját adhatja a jövőben, amelynek – fejlesztői szerint – legnagyobb nyertese az egészségügyi, kereskedelmi és ipari szállítmányozás.","shortLead":"A Vodafone és az Ericsson által sikeresen demonstrált megoldásnak köszönhetően olyan alapvető sürgősségi szolgáltatások...","id":"20210426_vodafone_csoport_ericsson_lefedettsegi_terkep_dronoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec991941-d1ea-4693-a4ed-8fc1ab1f9e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b90a3b9-a8ce-4d47-b7b4-3f75b605352c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_vodafone_csoport_ericsson_lefedettsegi_terkep_dronoknak","timestamp":"2021. április. 22. 12:23","title":"Életmentő drónokat küldene a levegőbe a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f157948e-174b-432d-9c15-7f040240ed1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán masszív megjelenésű Volkswagen Talagon jóval több, mint öt méter hosszú.","shortLead":"Az igazán masszív megjelenésű Volkswagen Talagon jóval több, mint öt méter hosszú.","id":"20210422_legnagyobb_szabadidoautojaval_rukkolt_ki_a_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f157948e-174b-432d-9c15-7f040240ed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0558ea-f68d-476e-a07b-843f4927a964","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_legnagyobb_szabadidoautojaval_rukkolt_ki_a_Volkswagen","timestamp":"2021. április. 22. 12:16","title":"Eddigi legnagyobb szabadidő-autójával rukkolt ki a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b5902e-6f3f-459b-8922-559752d46ad6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

","shortLead":"A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz...","id":"20210422_Schulz_Az_autokratak_a_jarvany_soran_sem_jeleskednek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44b5902e-6f3f-459b-8922-559752d46ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bcf62-ee13-40a0-aa88-09f8e295bd7e","keywords":null,"link":"/360/20210422_Schulz_Az_autokratak_a_jarvany_soran_sem_jeleskednek","timestamp":"2021. április. 22. 07:26","title":"Schulz: Az autokraták a járvány során sem jeleskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a változás nemcsak működőképesebbé tenné az intézményeket, de erősítené az európai értékeket is, írja Bert Rörup közgazdász a német lapban.","shortLead":"Ez a változás nemcsak működőképesebbé tenné az intézményeket, de erősítené az európai értékeket is, írja Bert Rörup...","id":"20210423_Tagesspiegel_KozepEuropa_miatt_elkerulhetetlen_a_ketsebesseges_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f17f227-c1b9-4f3f-800e-9345af095817","keywords":null,"link":"/360/20210423_Tagesspiegel_KozepEuropa_miatt_elkerulhetetlen_a_ketsebesseges_Unio","timestamp":"2021. április. 23. 07:30","title":"Tagesspiegel: Közép-Európa miatt elkerülhetetlen a kétsebességes Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vakcinabeszerzésre, raktározásra vagy az infrastruktúra megteremtésére fordíthatják a pénzt.","shortLead":"Vakcinabeszerzésre, raktározásra vagy az infrastruktúra megteremtésére fordíthatják a pénzt.","id":"20210423_A_Vilagbank_2_milliard_dollarral_tamogatja_az_oltasi_kampanyt_a_fejlodo_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbedcad-eed6-4589-9c68-c53db60d73d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_A_Vilagbank_2_milliard_dollarral_tamogatja_az_oltasi_kampanyt_a_fejlodo_vilagban","timestamp":"2021. április. 23. 15:10","title":"A Világbank 2 milliárd dollárral támogatja az oltási kampányt a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteken erős széllökésekre kell számítani a Dunántúl egyes részein és a főváros tágabb környezetében.","shortLead":"Pénteken erős széllökésekre kell számítani a Dunántúl egyes részein és a főváros tágabb környezetében.","id":"20210423_Hajnali_minuszok_napsutes_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ec3e67-8335-418f-aef3-26a83cac62d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Hajnali_minuszok_napsutes_hetvege","timestamp":"2021. április. 23. 05:55","title":"Hajnali mínuszok és sok napsütés várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094024f6-f2c0-49a3-be42-5c456ba3c1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","timestamp":"2021. április. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gyorsan érnek a mai gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Lerontották az óriási amerikai pénzintézet fenntarthatósági minősítését azt követően, hogy megbukott a labdarúgó Európai Szuperliga ötlete – írja a londoni The Guardian.","shortLead":"Lerontották az óriási amerikai pénzintézet fenntarthatósági minősítését azt követően, hogy megbukott a labdarúgó...","id":"20210422_A_JP_Morgan_is_rafazhat_a_Szuperliga_bukasaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b5d1e9-f9eb-4ca9-a9b8-040bd1a06bbb","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_A_JP_Morgan_is_rafazhat_a_Szuperliga_bukasaba","timestamp":"2021. április. 22. 13:39","title":"A JP Morgan is ráfázhat a Szuperliga bukására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]