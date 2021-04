Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8978acec-9fec-4cff-8dc3-ad593be5edd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyet a terrorellenes ügyészség kezdte el vizsgálni.","shortLead":"Az ügyet a terrorellenes ügyészség kezdte el vizsgálni.","id":"20210423_keseles_franciaorszag_rendorno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8978acec-9fec-4cff-8dc3-ad593be5edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142efe39-b6a2-4ea6-a783-bdbce3850962","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_keseles_franciaorszag_rendorno","timestamp":"2021. április. 23. 17:34","title":"Halálra késeltek egy francia rendőrnőt, a támadót lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során kivételes politikai kapcsolatokra tett szert, amelyekkel most jól sáfárkodhat.","shortLead":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során...","id":"202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60b96f8-6a43-46f3-a47e-f0c2822c9119","keywords":null,"link":"/360/202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","timestamp":"2021. április. 24. 08:30","title":"Salvinivel szemben tartja a frontot az új olasz baloldali pártvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","shortLead":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","id":"20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b611087-d925-47a7-b7de-b032a890359b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","timestamp":"2021. április. 23. 06:51","title":"Egy vágányon újraindult a forgalom Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","shortLead":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","id":"20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de81dd-5d91-4428-9768-49e0d228b6a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","timestamp":"2021. április. 23. 04:39","title":"Árban is félelmetes 300 ezer euróért egy használt Audi RS7-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának csökkentésére.","shortLead":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának...","id":"20210422_Biden_usa_klima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ec4ee-4d19-47eb-922a-ef2725d25824","keywords":null,"link":"/zhvg/20210422_Biden_usa_klima","timestamp":"2021. április. 22. 17:24","title":"Biden azt ígérte, 2030-ra megfelezik az USA károsanyag-kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3d02ca-a058-498f-8cf4-9a8287a0c525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párizsi Musée National d’Art Moderne – Center Pompidou gyűjteményébe került Keserü Ilona 1990-es Rekonstrukció című képe, ez a lehető legmagasabb nemzetközi elismerésnek számít a képzőművészet világában.

","shortLead":"A párizsi Musée National d’Art Moderne – Center Pompidou gyűjteményébe került Keserü Ilona 1990-es Rekonstrukció című...","id":"20210423_Keseru_Ilonakepet_vett_a_parizsi_Pompidou_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3d02ca-a058-498f-8cf4-9a8287a0c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4e284-ca22-4c47-aa6f-b9610f385bad","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Keseru_Ilonakepet_vett_a_parizsi_Pompidou_kozpont","timestamp":"2021. április. 23. 09:06","title":"Hatalmas elismerés Párizsból egy magyar festménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bcd1e-0acb-4d0c-90be-1daed45138a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 33 éves férfi a gyanú szerint többek között kiskorú ellen követett el szexuális erőszakot. Nemzetközi együttműködésben sikerült kézre keríteni.\r

","shortLead":"A 33 éves férfi a gyanú szerint többek között kiskorú ellen követett el szexuális erőszakot. Nemzetközi...","id":"20210423_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=977bcd1e-0acb-4d0c-90be-1daed45138a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899d5e56-cc08-4345-a6fe-c6e31861c1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","timestamp":"2021. április. 23. 07:14","title":"Top 50-es bűnözőt fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik? Vélemény.





","shortLead":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik...","id":"20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc34570-cb4a-46fa-b8d1-17ccec9edabb","keywords":null,"link":"/360/20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Farkas Zoltán: Csináljunk sok-sok Mészárost! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]