Ha esetleg unalmas a Forma–1, akkor érdemes megnézni egy szinte mindig vérremenő küzdelmet hozó MotoGP versenyt. Sőt, a legújabb szimulátornak köszönhetően annak sincs akadálya, hogy mi magunk is felpattanjunk egy ilyen 260 lóerős járműre.

Ami az autóversenyek tekintetében az FIA-féle Forma–1, az a motorversenyek között a FIM által rendezett MotoGP. A kétkerekűek legmagasabb szintű bajnokságát 2021-ben immár 73. alkalommal rendezik meg és izgalomból idén sincs hiány. Adott hat gyártó, egy gumiszállító és megannyi kezdő, illetve tapasztalt versenyző, akik halált megvető bátorsággal feszülnek egymásnak, miközben a sebességmérő nem ritkán mutat bőven 300 km/h feletti értéket.

Kérdéses, hogy a COVID-helyzet miatt a rajongók idén hány versenyre látogathatnak el személyesen, a szériát felkaroló legfrissebb szimulátor viszont, ha csak virtuálisan is, de legalább az összes futamra elrepíthet bennünket. Teszten a MotoGP 21.

© Milestone

Régi fejlesztők, új gépek

Jelen tesztalanyunkat az a Milestone fejlesztette, mely 200 főt foglalkoztató milánói céget 2 éve vásárolta fel a német-osztrák Koch Media. A 200 fős olasz csapat komoly motorverseny-szoftveres múlttal rendelkezik, hiszen ők voltak azok, akik 1999-ben elkészítették az első Superbike játékot, és akik 2007-ben kijöttek az első MotoGP kiadással.

A Milestone olyan MotoGP vonatkozásban, mint a Codemasters F1 fronton, hosszú ideje ők a sorozat hivatalos videójáték partnerei. Ha új év, akkor új MotoGP, és nincs ez másképp idén sem, amikor is április végén kijött a versenysorozat aktuális kiadása, a MotoGP 21.

© László Ferenc

Az újdonság megjelenését komoly várakozás előzte meg, hiszen a két nagy konzolgyártó, a Microsoft és a Sony nemrégiben újította meg játékgépeit, és mindenki kíváncsi volt, hogy a Milestone mennyire aknázza majd ki az új hardverben lévő lehetőségeket.

Jó hírünk van: a MotoGP 21 egy hamisítatlan nextgen termék. Az általunk használt Xbox Series X-en töredékére csökkentek a betöltési idők, az Unreal motor által szolgáltatott grafika remek 4K HDR minőséget biztosít, és teljesen stabil a 60 képkocka/másodperces sebesség.

Beszámolók szerint PlayStation 5-ön is hasonló élményben lehet részünk, ezenkívül pedig természetesen az eggyel korábbi generációs Xboxokon és PlayStationökön, PC-n, illetve Nintendo Switchen is belevethetjük magunkat a legfrissebb kétkerekű élvezetekbe.

© László Ferenc

Kezdeti lépések

A menürendszert nem igazán változtatták meg a MotoGP 20-hoz képest, és ez rendjén is van így: a felhasználói felület egyrészt könnyen kezelhető, másrészt ízléses grafikájú. Ha korábban még nem volt szerencsénk hasonló játékhoz, vagy esetleg a motorozás alapjaival sem vagyunk tisztában, akkor mindenképpen érdemes a Tutorial, vagyis tanító résszel kezdenünk.

Ezt két részre osztották. Az első szekcióban magával a motorozással ismerkedhetünk meg, a játék könnyen értelmezhető formában tanítja meg az alapvető manővereket, és az itt tapasztaltak alapján aztán hatékonyan be tudjuk állítani azt a nehézségi szintet, ami a tudásunknak legjobban megfelel.

A második részben a technikai háttérrel ismerkedhetünk meg, vagyis képbe kerülhetünk többek közt azzal, hogy miért és mennyire fontos egy motor esetében az elektronikai rendszer vagy éppen a benzinfogyasztás.

© László Ferenc

Ha leraktuk az alapokat, máris továbbléphetünk, és belevághatunk az első igazi gyakorlásba, időmérőbe, illetve versenybe. Kezdőként érdemes a Moto 3-as kategóriát választani, az ebben résztvevő 55 lóerős és 250 köbcentiméteres gépek relatíve könnyen vezethetők. Lebecsülni azonban ezeket az 1 hengeres motorokat sem szabad, már csak a 3 másodperc körüli 0-100-as szintidejük miatt sem.

A 140 lovas 765 köbcentiméteres Moto 2-es paripákat már nehezebb megülni, de egyben nagyobb is élvezetet is biztosítanak ezek az akár 290-es tempóra képes motorok. A csúcsot a névadó MotoGP kategória jelenti, itt már nagyon képben kell lenni, hogy mikor mit csinálunk. A 157 kilogrammos tömeg és a 260 lóerős 1 literes erőforrás kombinációja 2,5 másodperces 0-100-as gyorsulást, illetve 360 km/h körüli végsebességet tesz lehetővé.

© László Ferenc

Vezetési élmény

Ha az autós játékokban általában jó eredményt szoktunk elérni, az gyakorlatilag semmit sem jelent a MotoGP-ben. Ez persze nem meglepő, hiszen egy autót is teljesen máshogy kell vezetni, mint egy motort. A MotoGP 21-ben a kezdeti időkben nehéz jó köridőket futni és komolyabb sikereket elérni, a kitartó gyakorlás azonban meghozza a gyümölcsét.

Tapasztalataink szerint a MotoGP 20-hoz képest nehezebb eltalálni a tökéletes kanyarodást, ez viszont nem feltétlenül negatívum, hanem annak jele, hogy a 21-es verzió közelebb áll egy igazi szimulációhoz, mint egy egyszerű játékhoz. A fejlesztők idénre teljesen átdolgozták a felfüggesztést, máshogy viselkedik a motor, a rázókövek a korábbiaknál jobban képesek kimozdítani bennünket az egyensúlyunkból.

© László Ferenc

A PS5 tulajok kicsit könnyebb helyzetben vannak egyéb társaiknál, ugyanis a Sony új konzoljának spéci kontrollere olyan visszajelzéssel szolgál játék közben, mely megkönnyíti a csúszáshatáron történő egyensúlyozást. Nemcsak a gázadással, a fékezéssel is csínján kell bánni, és újdonság, hogy immár a fékhőmérséklet adatok is bele vannak kalkulálva a szimulációba.

Nem mindegy, hogy adott pályán 320 vagy 340 milliméteres első-, illetve 200 vagy 220 milliméteres féktárcsát alkalmazunk. A kisebb tárcsával ugyan tömeget spórolhatunk, de ha ennek túl kicsi a teljesítménye a komoly féktávú adott pályához, az túlhevüléshez és gyorsan romló fékezési hatékonysághoz vezet.

© László Ferenc

Fel kell pattanni!

A MotoGP 21 egyik nagy újítása, hogy amennyiben elesünk, akkor fel kell állnunk és oda kell futnunk a motorhoz, hogy aztán újra nyeregbe pattanva folytatni tudjuk a versenyt. Ez sokat javít a játékélményen, valósághűbbé teszi a szimulációt, de még szerencse, hogy kikapcsolható.

Mondjuk ezt azért, mert a gépi ellenfelek esetében egyelőre nem működik a rendszer, így lényeges hátrányt okoz, ha csak ránk vonatkozik a motorhoz szaladós megoldás.

© László Ferenc

Várhatóan érkezik majd a javítás, ami az AI motorok esetében is aktiválja a motorra felpattanós dolgot, illetve jó hír, hogy a mesterséges intelligencia, ha még nem is tökéletes, de jobb lett tavalyhoz képest. Ahogy a vezetési segédleteket, úgy a gép által vezérelt ellenfelek nehézségi szintjét sem árt úgy beállítani, hogy se túl könnyű, se túl nehéz ne legyen a játék.

Ugyancsak újdonság a valóságban már 2019-ben bevezetett hosszú körös büntetés. Ennek lényege, hogy amennyiben szabálytalankodunk, akkor három körön belül a egyik kört egy enyhén hosszabb ívvel megspékelve kell teljesíteni, ami alapvetően 2-3 másodperces hátrányt okoz.

Természetesen nemcsak száraz, hanem nedves aszfaltos, sőt szakadó esős körülmények mellett is motorozhatunk. Több külső nézet mellett fedélzeti nézet, valamint egy bukósisakos nézőpont is választható. Elvileg utóbbi lenne a leginkább életszerű, de a gyakorlatban ily módon szinte lehetetlen hatékonyan vezetni a motort.

© László Ferenc

Körítés

Választhatunk, hogy az eredetileg tervezett idei szezonnak, vagy a koronavírus miatt módosított bajnokságnak vágunk neki. 20 modern pálya áll rendelkezésünkre és a fejlesztők arra is odafigyeltek, hogy a katalán aszfaltcsíknak már a legfrissebb, módosított 10-es kanyarú változatát tegyék be a játékba. A három régi pálya, Brno, Donnington Park és Laguna Seca pedig már csak a hab a tortán.

Hasonlóképp motorokból és motorosokból is elérhetők a korábbi legendás évadok képviselői, vagyis ha már nagyon unjuk a 2021-es szezont, bármikor felpattanhatunk Michael Doohan 92-es Hondájára, vagy Wayne Rainey 93-as Yamahájára.

© László Ferenc

Negatívum, hogy a 160 lóerős Moto e villanymotorok és a Red Bull Rookies Cup nem érhető el, de jó esély van arra, hogy ezek frissítés formájában a későbbiekben meg fognak érkezni. Karrier módban egy valódi, vagy képzeletbeli csapat életébe pillanthatunk bele, a különböző pozíciókba fel kell vennünk a megfelelő embereket és gondoskodnunk kell a csapat eredményes szerepléséről.

A Milestone az online funkciókat is továbbfejlesztette, melynek köszönhetően idéntől 13 helyett akár 22 résztvevős multiplayer futamokon is résztvehetünk. Apró figyelmesség a grafikus szerkesztő, melyben többek közt a sisakunk, a ruházatunk és a rajtszámunk is teljesen személyreszabható.

© László Ferenc

Konklúzió

Bár a MotoGP 20-hoz képest nem hoz földrengésszerűen új játékélményt, a MotoGP 21-t mindenképpen érdemes kipróbálniuk a versenymotorozás szerelmeseinek. Sőt, a rajongókon kívül az egyszerűen csak a kétkerekű virtuális száguldásra szomjazó laikusoknak is érdemes próbát tenniük a Milestone legújabb fejlesztésével.

A MotoGP 21 akkor is korrekt kikapcsolódást nyújt, ha csak 20 percünk van játszani, és akkor is, ha komplett versenyhétvégéknek, vagy a karrier módnak vágnánk neki. A sikerélmény nem feltétlenül jön azonnal, de megéri némi időt fektetni az új konzolokon minden korábbinál szebb és gyorsabb grafikával támadó játékba. Akad néhány hiba és hiányosság, azonban ezek egyike sem olyan, amit ne lehetne egyszerűen orvosolni egy hamarosan érkező javítással.

A PC-s változat 12-13 ezer forintba, a konzolos verziók 18-20 ezer forintba kerülnek. Az Xbox Game Pass előfizetéssel rendelkezők számára jó hír, hogy a MotoGP 20-szal teljesen ingyen és bérmentve játszhatnak.

