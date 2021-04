Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b490cfb-e68f-43a5-92c5-5383547acb50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Francis Collins szerint kevésbé valószínű, hogy valakinél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje.","shortLead":"Francis Collins szerint kevésbé valószínű, hogy valakinél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje.","id":"20210426_Johnson_and_Johnson_vakcina_verrog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b490cfb-e68f-43a5-92c5-5383547acb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2145f17e-7030-4525-b064-e96e498d293a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_Johnson_and_Johnson_vakcina_verrog","timestamp":"2021. április. 26. 06:03","title":"Amerikai egészségügyi vezető: Kockázatosabb Aspirint szedni, mint a Johnson and Johnson vakcináját beadatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","shortLead":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","id":"20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae44927-20b5-4136-8df0-c836b8c3a675","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","timestamp":"2021. április. 26. 19:28","title":"Öt év fegyházat kapott a biztonsági őr, aki életveszélyes sérülést okozott egy turistának a Gozsdu udvarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A január közepén elfogadott karanténintézkedések beteljesítették a hozzájuk fűzött reményeket.","shortLead":" A január közepén elfogadott karanténintézkedések beteljesítették a hozzájuk fűzött reményeket.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_portugalia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1cfb23-d5e9-4d38-91ec-13d6c8baa8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_portugalia","timestamp":"2021. április. 26. 21:45","title":"Augusztus óta először nem volt halálos áldozata a járványnak Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova a sanghaji egyetemről is érkeztek hallgatók – mutatta be a Magyar Nemzet.","shortLead":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova...","id":"20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de32fc-b4bc-438a-b62e-7d8ddb926102","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","timestamp":"2021. április. 27. 08:55","title":"A Magyar Nemzet leleplezte, Soros György 12 éve elment a Fudan Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 93. 