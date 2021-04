Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntették a nyomozást a szegedi képviselő ügyében.","shortLead":"Megszüntették a nyomozást a szegedi képviselő ügyében.","id":"20210430_szabo_balint_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd862390-2943-46e8-aa81-883e36e79d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_szabo_balint_nyomozas","timestamp":"2021. április. 30. 16:59","title":"A rendőrség szerint nem rabolták el Szabó Bálintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51398359-6139-4379-8270-13de425cc091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","shortLead":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","id":"20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51398359-6139-4379-8270-13de425cc091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f59378-1c55-4886-a6db-83a967a7c377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 29. 09:21","title":"Elkészült Libanon első saját autója, egy elektromos sportkocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki nem szeretné, az is találkozik majd legalább az egyikkel: amit megszavaznak, az lesz az alapértelmezett betűtípus az Office irodai programcsomagban.","shortLead":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki...","id":"20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c376dd46-b2aa-4c64-89cc-bfa72e3ad18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","timestamp":"2021. április. 30. 09:03","title":"15 év után megváltoztatja az Office betűtípusát a Microsoft – itt vannak az újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","shortLead":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","id":"20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3469e8e1-75d9-482b-81ea-ea03c1f71d73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","timestamp":"2021. április. 30. 08:06","title":"Az hagyján, hogy versenypályán mit keres egy traktor, de még gumimelegítést is csinált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60d54ef-ce3b-45d8-a71e-f8edaebf3bf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen szokatlan vizuális élményt adó szuperfekete autó most úgy fest egy sötét raktárába kerül. ","shortLead":"Az egészen szokatlan vizuális élményt adó szuperfekete autó most úgy fest egy sötét raktárába kerül. ","id":"20210429_Raktarba_kerul_a_vilag_legsotetebb_BMWje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60d54ef-ce3b-45d8-a71e-f8edaebf3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9902cf60-e181-47db-b60e-56e2bdaf3fa0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Raktarba_kerul_a_vilag_legsotetebb_BMWje","timestamp":"2021. április. 30. 04:28","title":"Raktárba kerül a világ legfeketébb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"„A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében.”","shortLead":"„A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében.”","id":"20210430_A_gorogkatolikus_egyhaze_lesz_a_kisvardai_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a390ac-2405-4075-b6ab-7750c6d30f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_A_gorogkatolikus_egyhaze_lesz_a_kisvardai_korhaz","timestamp":"2021. április. 30. 08:40","title":"A görögkatolikus egyházé lesz a kisvárdai kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bb1e12-b166-4a9c-bdb9-613778af95c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A harminc évvel ezelőtti klímában a bajor gleccserek még jól megéltek, a mai sugárzási és hőmérsékleti viszonyok között azonban már nem.","shortLead":"A harminc évvel ezelőtti klímában a bajor gleccserek még jól megéltek, a mai sugárzási és hőmérsékleti viszonyok között...","id":"20210429_nemetorszag_gleccser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23bb1e12-b166-4a9c-bdb9-613778af95c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0c5a76-8bb7-4a4e-a92a-aeeacda95e97","keywords":null,"link":"/zhvg/20210429_nemetorszag_gleccser","timestamp":"2021. április. 29. 19:10","title":"Tíz éven belül eltűnhetnek Németország gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak saját, 30 százalékos díjjal igénybe vehető fizetési szolgáltatását engedi használni az Apple az appboltjában a feliratkozásoknál. A máshonnan hozott feliratkozások érvényesek, de erről nem engedik értesíteni a felhasználókat.","shortLead":"Csak saját, 30 százalékos díjjal igénybe vehető fizetési szolgáltatását engedi használni az Apple az appboltjában...","id":"20210430_Brusszel_Apple_visszaeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3addc671-adda-4761-9e69-7185759fbd2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Brusszel_Apple_visszaeles","timestamp":"2021. április. 30. 15:39","title":"Brüsszel szerint az Apple visszaél fölényével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]