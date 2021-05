Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2acb65ff-f5b1-4d5f-952d-3ec1e7d56357","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell Bill Gatesnek fáradnia azzal, hogy mikrochipeket ültessen az emberekbe. Megteszi ezt a Covid-járvány miatt a DARPA amerikai katonai kutatóhálózat. ","shortLead":"Nem kell Bill Gatesnek fáradnia azzal, hogy mikrochipeket ültessen az emberekbe. Megteszi ezt a Covid-járvány miatt...","id":"202117_virusteszt_abor_alatt_veres_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2acb65ff-f5b1-4d5f-952d-3ec1e7d56357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1629a0-03f0-47ce-aee3-1c1b700bbb54","keywords":null,"link":"/360/202117_virusteszt_abor_alatt_veres_valosag","timestamp":"2021. április. 30. 10:00","title":"A bőr alá ültetett chip felismeri a koronavírust, egy katonai szűrő pedig eltávolítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a Polo és az Ibiza cseh testvérmodelljének hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a Polo és az Ibiza cseh testvérmodelljének hivatalos leleplezésére. ","id":"20210430_ime_az_uj_skoda_fabia_muszerfala_es_megujult_logoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f81974-8320-4c3c-9711-13ab427602eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_ime_az_uj_skoda_fabia_muszerfala_es_megujult_logoja","timestamp":"2021. április. 30. 07:59","title":"Íme az új Skoda Fabia műszerfala és megújult logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó vírusvariánssal.","shortLead":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a8b862-f529-4682-9a2d-8abda27585e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","timestamp":"2021. április. 29. 15:53","title":"Egy indiai vírusvariánst már Romániában is kimutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérnökök egyébként is azzal számoltak, hogy nem lesz sikeres az összes próbálkozás.","shortLead":"A mérnökök egyébként is azzal számoltak, hogy nem lesz sikeres az összes próbálkozás.","id":"20210430_nasa_mars_ingenuity_helikopter_sikertelen_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050ec2a7-1228-4f05-b42e-aae0c01538cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nasa_mars_ingenuity_helikopter_sikertelen_repules","timestamp":"2021. április. 30. 10:57","title":"Nem jött össze a negyedik repülés a Marson állomásozó helikopternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás során a múzeumi gyűjteményben az 1950-es években elhelyezett halak emésztőrendszerében is találtak mikroműanyagot.","shortLead":"Egy amerikai kutatás során a múzeumi gyűjteményben az 1950-es években elhelyezett halak emésztőrendszerében is találtak...","id":"20210430_mikromuanyag_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8222e4bd-f499-412f-baf9-27a2d3b2331e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_mikromuanyag_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. április. 30. 20:03","title":"70 éve nyelik a halak a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","shortLead":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","id":"20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458c2-b4a2-4375-a415-cbb2735a1136","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. április. 29. 11:29","title":"Május elején kinyitnak Mészáros Lőrinc szállodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszakapta mutatóujját Nagy Konstantin (i.sz. 272-337) híres monumentális római bronzszobra; a 38 centiméteres aranyozott tárgyat – két ujjpercet – a párizsi Louvre-ban találták meg pár éve, és csütörtökön helyezték vissza a szoborra az olasz fővárosban.



","shortLead":"Visszakapta mutatóujját Nagy Konstantin (i.sz. 272-337) híres monumentális római bronzszobra; a 38 centiméteres...","id":"20210430_Visszakapta_az_evszazadokkal_ezelott_elveszett_mutatoujjat_egy_bronzszobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30317566-7b9d-4e7a-9b5f-2268370484ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Visszakapta_az_evszazadokkal_ezelott_elveszett_mutatoujjat_egy_bronzszobor","timestamp":"2021. április. 30. 09:22","title":"Visszakapta az évszázadokkal ezelőtt elveszett mutatóujját egy bronzszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]