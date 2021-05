Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"806bcd65-fb22-435c-840b-6718d983e760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Carlex Design munkatársai egyedi módon nemesítették az olasz sportkocsi belsejét.","shortLead":"A Carlex Design munkatársai egyedi módon nemesítették az olasz sportkocsi belsejét.","id":"20210503_lengyel_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=806bcd65-fb22-435c-840b-6718d983e760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dcf2d9-5052-48cd-813c-26bfda10ee4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_lengyel_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","timestamp":"2021. május. 03. 11:21","title":"Lengyel tuningot kapott a Ferrari 812 Superfast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd90b3-c1b1-432e-959c-a8d5f26aac29","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A várandós dohányzása és a közlekedési légszennyezésnek való kitettség összefügg a gyerek későbbi viselkedési zavaraival egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A várandós dohányzása és a közlekedési légszennyezésnek való kitettség összefügg a gyerek későbbi viselkedési...","id":"20210501_gyerekkori_viselkedesi_zavarok_magzatkent_atelt_fustszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55dd90b3-c1b1-432e-959c-a8d5f26aac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d340f74e-363d-4b53-b3f3-d03016a2ff6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_gyerekkori_viselkedesi_zavarok_magzatkent_atelt_fustszennyezes","timestamp":"2021. május. 01. 16:03","title":"Akár cigi, akár az autók tehetnek a füstről, nagyobb eséllyel lesz viselkedési zavaros a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"173 otthon töltött tanítási nap után vágnak neki az érettséginek a végzős középiskolások.","shortLead":"173 otthon töltött tanítási nap után vágnak neki az érettséginek a végzős középiskolások.","id":"20210503_erettsegi_eduline_vizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580d97da-4b15-4273-a754-739c2cbaef58","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_eduline_vizsga","timestamp":"2021. május. 03. 06:24","title":"111 ezer vizsgázóval és speciális szabályokkal indul az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Angele múlt szombaton hozta világra harmadik kicsinyét. ","shortLead":"Angele múlt szombaton hozta világra harmadik kicsinyét. ","id":"20210501_budapesti_kiselefant_allatkert_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b21462b-c397-447a-974e-1ab34ac652e4","keywords":null,"link":"/elet/20210501_budapesti_kiselefant_allatkert_fotok","timestamp":"2021. május. 01. 15:59","title":"Így élvezi az újranyitást az egyhetes budapesti kiselefánt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már a hazai gyártás 90 évvel ezelőtti indulása előtt sor került. ","shortLead":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már...","id":"202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6773b8f0-f0c0-4b9d-b75b-0e457ed9a1b6","keywords":null,"link":"/360/202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","timestamp":"2021. május. 02. 16:00","title":"Tapssal, sikerrel, de vérrel és verítékkel érkezett meg a hangosfilm Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","shortLead":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","id":"20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe67559-5087-4ef3-af25-a7c079b5af14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","timestamp":"2021. május. 03. 10:27","title":"Az elektromos autókban pont ugyanaz romlik el legtöbbször, mint a hagyományos járművekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert azt környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja. Losonczi Gergely, az E.ON Hungária Csoport kommunikációs vezetője szerint a cég is növekvő érdeklődést tapasztal, négy év alatt 17-szeresére emelkedett a cég működési területén telepített háztartási méretű napelemes rendszerek száma.","shortLead":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes...","id":"20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9632fc-f5ff-4a84-b481-0dbb1a18f22d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","timestamp":"2021. május. 01. 13:59","title":"Ugrásszerűen nő a napelemes rendszerek népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]