[{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 5725-tel csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 5725-tel csökkent.","id":"20210506_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e67eba-9adc-4a54-b9e0-267e4416545c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 06. 09:01","title":"Koronavírus: 124 újabb elhunyt, 4,15 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93afc890-0140-40c0-9600-6fcb3fd26e34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet vezetője a lakásán lévő szerverről darkneten üzemeltetett nemzetközi pedofil fórumot.","shortLead":"A szervezet vezetője a lakásán lévő szerverről darkneten üzemeltetett nemzetközi pedofil fórumot.","id":"20210507_pedofilok_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93afc890-0140-40c0-9600-6fcb3fd26e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c7d01c-83f1-4244-ab95-4b80dd7225d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pedofilok_rendorseg","timestamp":"2021. május. 07. 08:48","title":"Gyermekpornográf tartalmakat terjesztő bűnszervezetre csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvetlenül a tárgyalása előtt csent el a boltból némi arcszeszt.","shortLead":"Közvetlenül a tárgyalása előtt csent el a boltból némi arcszeszt.","id":"20210506_birosag_tatabanya_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516df037-8932-4c6f-b952-603dd879a4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_birosag_tatabanya_lopas","timestamp":"2021. május. 06. 16:41","title":"Úgy ment a bíróságra az oroszlányi férfi, hogy előtte még beugrott lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit még nőtt is a magyar ipari termelés márciusban a februárihoz képest, pedig a járványügyi korlátozások okoztak problémákat. A harmadik hullámot már sokkal jobban vészelték át a gyárak, mint az elsőt.","shortLead":"Egy kicsit még nőtt is a magyar ipari termelés márciusban a februárihoz képest, pedig a járványügyi korlátozások...","id":"20210506_ipari_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0069338-0575-4273-bf1b-773e594bf880","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_ipari_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. május. 06. 15:57","title":"A lezárások ellenére sem romlott a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbi körben 2,5 millió forintot lehetett kapni maximum 11 millió forintos autók vásárlásához. ","shortLead":"A korábbi körben 2,5 millió forintot lehetett kapni maximum 11 millió forintos autók vásárlásához. ","id":"20210507_Hamarosan_indul_az_elektromos_autok_allami_tamogatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c1ac0a-0696-441a-8662-909b513e09ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Hamarosan_indul_az_elektromos_autok_allami_tamogatasa","timestamp":"2021. május. 07. 07:41","title":"Hamarosan indul az elektromos autók állami támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint erre a rendőrségről szóló törvény idén január 1-jétől hatályos módosítása ad lehetőséget.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint erre a rendőrségről szóló törvény idén január 1-jétől hatályos módosítása ad lehetőséget.","id":"20210507_Hozzajarulas_ellenorzes_egeszsegugyi_dolgozok_NVSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d1d24c-1343-4059-a6d8-14c5c4050654","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Hozzajarulas_ellenorzes_egeszsegugyi_dolgozok_NVSZ","timestamp":"2021. május. 07. 17:50","title":"Hozzájárulásuk nélkül is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190abaed-3d74-42c4-8dba-c7ad6be7b50d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfizethető díjakkal, megszűnő kaucióval, rugalmas, percalapú számlázással készül a megújuló Mol Bubi közbringarendszer.","shortLead":"Megfizethető díjakkal, megszűnő kaucióval, rugalmas, percalapú számlázással készül a megújuló Mol Bubi...","id":"20210507_mol_bubi_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190abaed-3d74-42c4-8dba-c7ad6be7b50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e02667-f9f5-4b0c-82be-d0e27573c60a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_mol_bubi_berlet","timestamp":"2021. május. 07. 12:09","title":"A felére csökken a Bubi-bérletek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hang nélkül volt 2018 egyik legnagyobb mozis meglepetése. A második rész díszbemutatóját még éppen megtartották a koronavírus-járvány előtt, de a filmet azóta se tudták bemutatni.","shortLead":"A Hang nélkül volt 2018 egyik legnagyobb mozis meglepetése. A második rész díszbemutatóját még éppen megtartották...","id":"20210507_Ha_tul_hangosan_veszed_a_levegot_veged_vegre_bemutatjak_a_Hang_nelkul_folytatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4226c4-3521-462f-96e2-c6267ff5ac9c","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Ha_tul_hangosan_veszed_a_levegot_veged_vegre_bemutatjak_a_Hang_nelkul_folytatasat","timestamp":"2021. május. 07. 17:56","title":"Ha túl hangosan veszed a levegőt, véged: végre bemutatják a Hang nélkül folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]