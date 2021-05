Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csalókat foglalkoztató cég ellen pert fontolgatnak az érintettek.","shortLead":"A csalókat foglalkoztató cég ellen pert fontolgatnak az érintettek.","id":"20210505_indonezia_repuloter_csalas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b9296f-22a7-4a55-87a9-5c6154f2bc0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_indonezia_repuloter_csalas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 05. 17:53","title":"Kimosták és újra használták a koronavírustesztek pálcikáit Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon soknak számít az okostelefonok világában, így nem véletlen, hogy a Samsung nyugdíjba küldi, pontosabban nem ad már ki hozzá biztonsági frissítéseket.","shortLead":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon...","id":"20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df8f9a7-7218-417f-bed2-b5f4ef92335c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","timestamp":"2021. május. 07. 10:03","title":"Leveszi a népszerű S8-as telefonokról a kezét a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És ide is jöhetnek a horvátországiak. Erről szerdán állapodott meg a két ország. Ha van igazolvány, nem kell vesződni a teszteléssel és a karanténnal. A megállapodás ezen a héten lép életbe.","shortLead":"És ide is jöhetnek a horvátországiak. Erről szerdán állapodott meg a két ország. Ha van igazolvány, nem kell vesződni...","id":"20210505_koronavirus_oltas_vakcina_oltasigazolvany_utazas_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631383e1-93c0-4143-b31a-79ef0f78dada","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_koronavirus_oltas_vakcina_oltasigazolvany_utazas_horvatorszag","timestamp":"2021. május. 05. 16:50","title":"Lehet majd Horvátországba utazni a hazai oltásigazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b543b62-2f06-4427-9f05-f3be81f10071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonságának hossza nem éri el a 2,5 métert, az ára pedig a 2,5 millió forintot. ","shortLead":"A francia gyártó újdonságának hossza nem éri el a 2,5 métert, az ára pedig a 2,5 millió forintot. ","id":"20210507_8_azaz_nyolc_loeros_a_citroen_uj_varosi_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b543b62-2f06-4427-9f05-f3be81f10071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c375c0-e943-443c-a2ba-9554f64bf149","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_8_azaz_nyolc_loeros_a_citroen_uj_varosi_villanyautoja","timestamp":"2021. május. 07. 07:59","title":"8, azaz nyolc lóerős a Citroën új városi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886b0c9a-9c5d-428c-9147-84b64c9874f5","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"A 23 éves Niko Omilana egyszemélyes viccpártként indul a csütörtöki londoni polgármester-választáson, két héttel a nevezése után pedig máris 5 százalékra mérték a támogatottságát. A YouTube prank-videókból 3,5 milliós követőtábort toborzó brit humoristával készítettünk interjút.","shortLead":"A 23 éves Niko Omilana egyszemélyes viccpártként indul a csütörtöki londoni polgármester-választáson, két héttel...","id":"20210505_niko_omilama_interju_london","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886b0c9a-9c5d-428c-9147-84b64c9874f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0093f999-583f-4425-bcc9-251e65bed700","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_niko_omilama_interju_london","timestamp":"2021. május. 05. 17:00","title":"A HVG-t is csőbe húzta a londoni főpolgármester-jelölt, aki az internet után a világot is meghódítaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca122bd-d888-4acf-b11a-fa86e91373bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezőknek dönteniük kellett. ","shortLead":"A szervezőknek dönteniük kellett. ","id":"20210506_Sziget_Fesztival_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca122bd-d888-4acf-b11a-fa86e91373bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cc382-8b4f-4159-af70-eb3de2f73905","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Sziget_Fesztival_bejelentes","timestamp":"2021. május. 06. 12:01","title":"Elmarad a Sziget Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Házi karanténban 31 ember van a miniállamban.","shortLead":"Házi karanténban 31 ember van a miniállamban.","id":"20210506_Egyetlen_beteg_maradt_San_Marinoban_bezartak_a_covidosztalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfae2ae-aded-437d-bc2a-1d5db839077e","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_Egyetlen_beteg_maradt_San_Marinoban_bezartak_a_covidosztalyt","timestamp":"2021. május. 06. 22:00","title":"Egyetlen koronavírusos beteg maradt San Marinóban, bezárták a covid-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány végéig várhatnak arra az endometriózisban szenvedő nők, hogy a kormány napirendre vegye helyzetük rendezését. Előbb ugyanis nem születik meg az a rendelet, amelyben néhány egészségügyi ellátásánál engedélyezhetik, hogy az orvos magán- és állami ellátásban is kezelhesse ugyanazt a beteget. ","shortLead":"A járvány végéig várhatnak arra az endometriózisban szenvedő nők, hogy a kormány napirendre vegye helyzetük rendezését...","id":"20210506_endometriozis_kormany_gulyas_gergely_szentkiralyi_alexandra_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628dcef3-32a4-40fb-b39c-8870e89ae324","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_endometriozis_kormany_gulyas_gergely_szentkiralyi_alexandra_egeszsegugy","timestamp":"2021. május. 06. 15:56","title":"A kormány a járvány végéig nem könnyíti meg az endometriózisban szenvedők helyzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]