[{"available":true,"c_guid":"a9660c52-c9af-4ab5-8731-b9f9973d497c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyedszer is a miskolcit választották a legszebb európai adventi villamosnak, közel 3,46 millióan szavaztak rá.","shortLead":"Negyedszer is a miskolcit választották a legszebb európai adventi villamosnak, közel 3,46 millióan szavaztak rá.","id":"20210104_miskolc_mezeskalacs_villamos_europa_legszebbje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9660c52-c9af-4ab5-8731-b9f9973d497c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775b8e0-829b-4439-936e-fec8d8feb3ce","keywords":null,"link":"/elet/20210104_miskolc_mezeskalacs_villamos_europa_legszebbje","timestamp":"2021. január. 04. 07:27","title":"A miskolci mézeskalács villamosnál nem volt szebb adventi villamos egész Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre Seattle híres üvegkilátójánál. A szilveszteri fényáradat csak képernyőn volt látható és hallható, ott viszont megérte a pénzét.","shortLead":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre...","id":"20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f141a8d-de3e-4218-8199-749eb4e7325a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Magyarok csináltak digitális tűzijátékot szilveszterkor Amerikában, elképesztő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5d0df7-a2e0-47db-bbd4-85f8b3ee8292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta idei első tájékoztatóját az operatív törzs. Elhangzott: a téli szünet vége előtt több ezer köznevelésben dolgozót teszteltek le. Kedden újabb vakcinaszállítmány jön az országba, de nem tudni, pontosan milyen.","shortLead":"Megtartotta idei első tájékoztatóját az operatív törzs. Elhangzott: a téli szünet vége előtt több ezer köznevelésben...","id":"20210104_muller_cecilia_operativ_torzs_januar_4_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b5d0df7-a2e0-47db-bbd4-85f8b3ee8292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7c6d4b-55e9-4d80-8c96-0e88b879d702","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_muller_cecilia_operativ_torzs_januar_4_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 12:03","title":"Müller Cecília: Sikeres a védekezés, csökken a betegszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női képviselőnél is kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női...","id":"20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f5bc5e-9f11-4d6e-9162-c8dbd447efcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","timestamp":"2021. január. 04. 07:26","title":"Vállalhatatlan vadkelet: reagált az ellenzék Karikó Katalin leasszonyságozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804367b8-0b9a-4717-87ad-b218c6c60dda","c_author":"","category":"itthon","description":"A térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy a férfi lazán elsétált, miután kirakta a maró, mérgező anyagot az utcára. ","shortLead":"A térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy a férfi lazán elsétált, miután kirakta a maró, mérgező anyagot...","id":"20210103_Negyedoraval_a_kijarasi_korlatozasok_elott_rakott_ki_valaki_egy_fel_hordonyi_sosavat_Szilveszterkor_a_Haller_utcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804367b8-0b9a-4717-87ad-b218c6c60dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469d2faf-cd86-43c4-8b42-870e9386b168","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Negyedoraval_a_kijarasi_korlatozasok_elott_rakott_ki_valaki_egy_fel_hordonyi_sosavat_Szilveszterkor_a_Haller_utcaban","timestamp":"2021. január. 03. 14:32","title":"Negyed órával a kijárási korlátozások előtt rakott ki valaki egy fél hordónyi sósavat Szilveszterkor a Haller utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott politikusok népesítik be a Harry Potter-könyvek írója, J. K. Rowling új gyerekkönyvének világát. Az Ickabog nem széplelkeknek való, de csupa jót akar.","shortLead":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott...","id":"20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb957bd6-1d4d-42d6-8797-941698be639c","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","timestamp":"2021. január. 03. 20:00","title":"Kegyetlen politikai horror lett J. K. Rowling új gyerekkönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések miatt. Az utána következő események már ismertek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések...","id":"20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef28726-6404-4212-9182-4dbe455d0cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 04. 10:23","title":"Éppen egy éve közölte a WHO, hogy tüdőgyulladásos esetekről érkeznek hírek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]