[{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","shortLead":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","id":"20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c42c178-eaca-4976-9fe5-4623a49a7214","keywords":null,"link":"/elet/20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","timestamp":"2021. május. 08. 21:58","title":"Heten haltak meg a francia Alpokban lavinabalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egyházfő azt üzente: a társadalomnak olyan gyógyírra van szüksége, amely nemcsak a tüneteket, hanem a baj gyökereit is kezelésbe veszi. ","shortLead":"Az egyházfő azt üzente: a társadalomnak olyan gyógyírra van szüksége, amely nemcsak a tüneteket, hanem a baj gyökereit...","id":"20210508_Ferenc_papa_jotekonysagi_koncerten_bukkant_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9d318-e30c-40f3-b013-8f0f0e71c830","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Ferenc_papa_jotekonysagi_koncerten_bukkant_fel","timestamp":"2021. május. 08. 14:20","title":"Ferenc pápa jótékonysági koncerten bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa nagyszínpadára? És milyen élet várja a fiatal roma fiút a képzés után? Tititá negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa...","id":"20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d06891b-3650-4b89-8e47-2e785ddfea1c","keywords":null,"link":"/360/20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","timestamp":"2021. május. 08. 19:00","title":"Doku360: Kimész és belenézel ezerötszáz szempárba. Beléjük nézel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minap Bill Nelsont, a korábbi floridai szenátort jelölte meg Joe Biden amerikai elnök a NASA 14. adminisztrátorának. Nelson már le is tette a hivatali esküjét, és rövidesen munkához lát. De mi lehet róla tudni?","shortLead":"Minap Bill Nelsont, a korábbi floridai szenátort jelölte meg Joe Biden amerikai elnök a NASA 14. adminisztrátorának...","id":"20210507_nasa_igazgato_bill_nelson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdfe9b9-ea1e-4952-b589-3cd416da5049","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_nasa_igazgato_bill_nelson","timestamp":"2021. május. 07. 11:03","title":"Űrhajós is volt, politikus is – mit kell tudni a NASA új igazgatójáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","shortLead":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","id":"20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8d019-96fc-456d-8c67-957f74bc4021","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","timestamp":"2021. május. 07. 09:16","title":"Péniszeket rajzolt az útra egy új-zélandi férfi, mert zavarták a kátyúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort gyártson.","shortLead":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort...","id":"20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f44835-8ef3-425f-ac50-812a8eb58fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","timestamp":"2021. május. 07. 17:03","title":"Erősebb processzort kap a PlayStation 5, jövőre mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","shortLead":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","id":"20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492eb666-fc3f-4874-bedc-5b9d3b98cd90","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 07. 09:25","title":"Koronavírus: 106 újabb elhunyt, 1541 új fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d140ec23-9c81-4cf2-83a7-f318abbcb8e2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá” nevezték ki dr. Bogdán Tibort.","shortLead":"Vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő...","id":"20210507_kormanybiztos_bogdan_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d140ec23-9c81-4cf2-83a7-f318abbcb8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6784046-a14c-4480-929e-7cba2da85d08","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kormanybiztos_bogdan_tibor","timestamp":"2021. május. 07. 08:52","title":"Új feladatot kapott a kormánybiztos, akinek a feladatköre másfél éve megszűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]