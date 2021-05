Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"149c4ab4-5b48-4807-b6af-aea768745937","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal állat mentésén órákig dolgoztak, de így sem biztos, hogy megmenekül. ","shortLead":"A fiatal állat mentésén órákig dolgoztak, de így sem biztos, hogy megmenekül. ","id":"20210510_Serult_balnaborjut_mentettek_a_Temzen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=149c4ab4-5b48-4807-b6af-aea768745937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a085e8da-3e05-4b1c-8ad6-e22b1cb6f888","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Serult_balnaborjut_mentettek_a_Temzen","timestamp":"2021. május. 10. 10:37","title":"Sérült bálnaborjút mentettek a Temzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig betartotta. Ha neki kellett volna kezelnie a járványt, kontaktkutatást végzett volna, tömeges teszteléssel, százszázalékos táppénzzel.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig...","id":"20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b6a9b-86c4-4a4e-9dcc-b3e440c01399","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 10. 09:09","title":"Dobrev Klára: Magyarországon ma egy macsó, hímsoviniszta vezetés uralkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik Szilágyi Szabolcsot indítja helyette Borsod megye 1-es számú választókörzetében, hogy Jakab a miniszterelnök-jelöltségre koncentrálhasson.","shortLead":"A Jobbik Szilágyi Szabolcsot indítja helyette Borsod megye 1-es számú választókörzetében, hogy Jakab...","id":"20210510_jakab_peter_miskolc_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d33ca4e-86a8-4168-b373-8caec68bf5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_jakab_peter_miskolc_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 10. 11:27","title":"Jakab Péter nem indul újra egyéniben Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV megkeresésére.\r

","shortLead":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV...","id":"20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ab5a4e-9c76-4089-be12-0e9d32cc067a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 13:36","title":"Fideszes polgármesterek is véget vetnének az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt","shortLead":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt","id":"20210509_oroszorszag_csehorszag_karterites_vrbeticei_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632db687-53e2-45c7-b9c2-7ec8440ca8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_oroszorszag_csehorszag_karterites_vrbeticei_robbanas","timestamp":"2021. május. 09. 12:45","title":"Prága kártérítést fog kérni Moszkvától a vrbeticei robbanásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","shortLead":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","id":"20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09376a0-b4c5-4429-b4cf-e2c973b2f014","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","timestamp":"2021. május. 10. 11:09","title":"Palkovics meghívta Karácsonyt és Baranyit a Fudan Egyetemről szóló egyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös baktériummal. Génállománya ennyi ideje nem módosult, sehol egy mutáció. ","shortLead":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös...","id":"202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5d4e32-4b66-4cf6-8e7e-77c1de9bab18","keywords":null,"link":"/360/202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","timestamp":"2021. május. 09. 08:30","title":"Létezik egy baktérium, amely 165 millió éve semmit nem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a lakosság kivár az oltással, ami további megbetegedésekkel jár.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a lakosság kivár az oltással, ami további megbetegedésekkel jár.","id":"20210509_merkely_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75cc3b0-1d4e-45f3-8d4a-ce66f212c073","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_merkely_oltas_vakcina","timestamp":"2021. május. 09. 11:51","title":"Merkely: A harmadik hullám leszálló ágában is vannak figyelmeztető jelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]