[{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak az oroszoktól.","shortLead":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak...","id":"20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5f06c3-002b-4624-84d1-e855a3a265c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 15:13","title":"Rendben találta a Szlovákiának küldött orosz vakcinaszállítmányt egy magyar labor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters értesülései szerint több mint 100 dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje az India délkeleti részén található Foxconn-gyárban.","shortLead":"A Reuters értesülései szerint több mint 100 dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje az India délkeleti részén...","id":"20210511_apple_iphone_12_foxconn_gyar_india_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99d1186-36aa-4d23-bc3d-7370f0c94298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_apple_iphone_12_foxconn_gyar_india_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 16:03","title":"Betört a koronavírus-járvány a Foxconn indiai gyárába, felére csökkent az iPhone 12 gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője volt a hazai kozmetikai piacnak. Miért lett annyira népszerű a most éppen ötvenéves márka, hogy – igaz, nem a hajdani választékkal – máig kaphatóak a termékei?","shortLead":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője...","id":"20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13b1096-02c3-4073-ad73-5f86d42c82ba","keywords":null,"link":"/360/20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","timestamp":"2021. május. 10. 13:00","title":"Ötven éve lett a bőrünk őre, és még mindig nem untuk meg a Fabulont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében lapunknál, azt állítva, hogy él. Kedden azt közölte a SAM genfi emberi jogi szervezet, hogy Koltai már tavaly meghalt.","shortLead":"Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében...","id":"20210511_Kulugyminiszterium_jelzes_Jemen_magyar_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd28d5a5-de74-4c70-8a1c-69842a71b756","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Kulugyminiszterium_jelzes_Jemen_magyar_ferfi","timestamp":"2021. május. 11. 18:26","title":"Nem kapott jelzést a külügy a Jemenben állítólag elrabolt és megölt magyar férfi ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecef7d23-8d54-449e-b43c-d40063a04717","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közúton ugyan nem használható, versenypályán viszont kivételes vezetési élményt biztosít ez a Mercedes.","shortLead":"Közúton ugyan nem használható, versenypályán viszont kivételes vezetési élményt biztosít ez a Mercedes.","id":"20210510_ha_egy_igazi_dtm_versenyautot_vasarolna_most_itt_a_lehetoseg_mercedes_amg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecef7d23-8d54-449e-b43c-d40063a04717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e47e8e-3b7d-4883-b07d-1d1079d47dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_ha_egy_igazi_dtm_versenyautot_vasarolna_most_itt_a_lehetoseg_mercedes_amg","timestamp":"2021. május. 10. 06:41","title":"Ha egy igazi DTM versenyautót vásárolna, most itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7fc468-77b9-40ff-9fa1-ded1db8e4204","c_author":"Bihari Ádám - Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Pont a világ egyik legátoltottabb részén indulhat újra a fegyveres konfliktus, a vírushelyzet miatt javarészt háttérbe szorult feszültségek újra a felszínre törtek Izraelben. Az okokról mindkét oldal mást mond. A palesztinok szerint arab családok kilakoltatása miatt tört ki az erőszak Kelet-Jeruzsálemben, az izraeliek szerint viszont a palesztin belháborúkat szította tüzet akarják a külső ellenségre irányítani a palesztin politikusok. A város egyik fele ma újraegyesítést ünnepelne, a másik gyászolna. Helyette könnygáz és kőzápor lepi el a két vallás egyik legfontosabb vallási szimbólumának számító Templom-hegyet, vagy Haram al-Sharifet. A hvg.hu-nak nyilatkozó helyiek szerint a Covid, a politikai helyzet és a ramadán miatt kimerült társadalomban csak olaj a tűzre a vallási konfliktus.","shortLead":"Pont a világ egyik legátoltottabb részén indulhat újra a fegyveres konfliktus, a vírushelyzet miatt javarészt háttérbe...","id":"20210510_Jeruzsalemnap_osszecsapasok_es_politikai_eszkalacio_az_Ovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7fc468-77b9-40ff-9fa1-ded1db8e4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62e52f5-953a-4437-92d7-d4d4c249035c","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Jeruzsalemnap_osszecsapasok_es_politikai_eszkalacio_az_Ovarosban","timestamp":"2021. május. 10. 18:27","title":"Jeruzsálem-nap: Reggel kőzápor és könnygáz, este megindult a rakétázás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hamász szerint 130 rakétát lőttek ki Tel-Avivra és Izrael központi részére.","shortLead":"A Hamász szerint 130 rakétát lőttek ki Tel-Avivra és Izrael központi részére.","id":"20210511_raketaeso_hamasz_tel_aviv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb112d-c65e-42bd-9119-b8387c724c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_raketaeso_hamasz_tel_aviv","timestamp":"2021. május. 11. 20:50","title":"Rakétaesőt zúdított a Hamász Tel-Avivra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik, hogy a Samsung felkészült a trónfosztásra.","shortLead":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik...","id":"20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b3f769-39c0-4c39-a4f3-af0c730d8a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","timestamp":"2021. május. 11. 10:03","title":"(Fél)vezetőváltás: letaszítaná a trónról a Samsung az Intelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]