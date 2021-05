Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5–10 százalékuk súlyos asztmás.","shortLead":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5–10 százalékuk súlyos asztmás.","id":"20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf6cf12-6627-45ff-a449-557ca56b8b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 05. 09:33","title":"Arra figyelmezteti a súlyos asztmásokat a Semmelweis Egyetem, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0897645-2242-4623-aa0d-c53af9cfce55","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben megjelent Az Orbán-szabály című kötetének. Méltatott Stumpf István, Deutsch Tamás, Bayer Zsolt, és persze maga a szerző is értekezett. ","shortLead":"Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben...","id":"20210505_g_fodor_gabor_orban_viktor_konyvbemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0897645-2242-4623-aa0d-c53af9cfce55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb732c30-c655-4009-be63-78b50429b6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_g_fodor_gabor_orban_viktor_konyvbemutato","timestamp":"2021. május. 05. 19:35","title":"Korszakalkotó politikusként és metafizikai gondolkodóként mutatja be Orbán Viktort G. Fodor Gábor könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti hatását, amikor a rendszer összeomlik. Ezt nevezik ők terheléses támadásnak. Vélemény.","shortLead":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti...","id":"202118_terheleses_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af8055-071c-4ff8-8efc-7c7beec992dd","keywords":null,"link":"/360/202118_terheleses_tamadas","timestamp":"2021. május. 06. 13:00","title":"Tóta W.: Terheléses támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával beszélgetett telefonon arról, hogy “felülről” várnának instrukciót a pártokkal kapcsolatban, és arra utalt, hogy a 2014-es választásoknál is instruálták őket, még Rogán Antal állítólagos ügyvédjét is szóba hozta, mint kapcsolatot. Csakhogy a beszélgetést a NAV nyomozóinak megbízásából a szakszolgálat rögzítette, később egy büntetőeljárás peranyagában bukkant fel, így juthatott el Hadházy Ákoshoz. A független ellenzéki politikus a beszélgetésre hivatkozva feljelentést tett, de a rendőrség arra jutott, hogy semmi nem utal bűncselekményre.","shortLead":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával...","id":"20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139c365-e0b2-4b4c-98d4-f74e48c7c283","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","timestamp":"2021. május. 06. 12:34","title":"Zuschlag egy lehallgatott beszélgetésben arra utal, hogy a 2014-es választásoknál “felülről” kaptak segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emmanuel Macron francia államfő Napóleon ellentmondásosságát hangsúlyozta a francia császár halálának kétszázadik évfordulóján Párizsban rendezett megemlékezésen elmondott beszédében.



","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő Napóleon ellentmondásosságát hangsúlyozta a francia császár halálának kétszázadik...","id":"20210506_Macron_tortenelmi_beszedben_ismerte_el_Napoleon_hibait_de_kikelt_a_cancel_culture_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6725510b-3992-4e94-8770-4fd45102d075","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Macron_tortenelmi_beszedben_ismerte_el_Napoleon_hibait_de_kikelt_a_cancel_culture_ellen","timestamp":"2021. május. 06. 09:05","title":"Macron történelmi beszédben ismerte el Napóleon hibáit, de kikelt a „cancel culture” ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert május 12-ig várja a szavazatokat.","shortLead":"Az állatkert május 12-ig várja a szavazatokat.","id":"20210506_Budapesti_allatkert_kiselefant_nev_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10231ac-4d32-498c-8d00-3f212b7b8ae3","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Budapesti_allatkert_kiselefant_nev_szavazas","timestamp":"2021. május. 06. 11:24","title":"Artúr, Huba vagy Soma? Dönthet a budapesti kiselefánt nevéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 07. 07:30","title":"Megatrendek árnyékában: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","shortLead":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","id":"20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f872fc4d-c39e-4b0a-801f-b499ded0fa54","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","timestamp":"2021. május. 05. 20:05","title":"Hatszor vitték kórházba, de mindig hazaküldték a végstádiumú rákos nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]