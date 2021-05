Igaz, egyelőre csak tesztjelleggel, de már Androidon is elérhető a Clubhouse, napjaink egyik legnépszerűbb alkalmazása. A beszélgetős műsorokhoz tervezett programot az Egyesült Államokban élők számára tette letölthetővé a szolgáltatás működtetője, de ez a Reuters szerint akár egy nagyobb piaci terjeszkedés előszele is lehet – ez pedig azt is jelentheti, hogy talán az európai premier sincs messze.

A Clubhouse az utóbbi idők egyik legérdekesebb szoftvere, ami azért is különös, mert eredetileg egyetlen platformon, az Apple-féle iOS-en debütált, és hosszú időn át nem is lehetett máshol, illetve máshogy letölteni vagy használni. Az érdeklődés viszont így is kirívó volt: az app februárban 9,7 milliós letöltést hozott össze, és még márciusban is közel 3 millió embert érdekelt. Áprilisban azonban jócskán megcsappant a letöltés: akkor már csak 900 ezren ugrottak rá az újdonságra.

A Reuters meg is jegyzi, hogy a visszaesés komoly kérdéseket vet fel arra vonatkozóan, hogy a Clubhouse vajon később is elég népszerű marad-e, hogy a mögötte álló cég kitartson mellette. Érdeklődők egyébként már most is lennének rá, köztük a Facebook. Mark Zuckerberg birodalma azonban nem megszerezni akarja a programot, hanem lemásolni, ezzel kapcsolatban már el is indult a tervezés, melynek eredményeként a fő platform – vagyis a Facebook – több olyan funkcióval is bővülhet, amiket kifejezetten a Clubhouse hívott életre. Ennek már vannak is jelei.

