[{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették a gyártását. Az is számít, milyen az alakja.","shortLead":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették...","id":"20210512_fal_szigeteles_fizika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cef18bf-a377-405e-b035-087fd803818e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_fal_szigeteles_fizika","timestamp":"2021. május. 12. 14:00","title":"Csodákra képes a tégla, de nem mindegy, hogy néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar gazdaság bővülése meghaladja az uniós átlagot, ugyanakkor jelentős az államháztatási hiány és az infláció mértéke is.","shortLead":"A magyar gazdaság bővülése meghaladja az uniós átlagot, ugyanakkor jelentős az államháztatási hiány és az infláció...","id":"20210512_Az_Europai_Bizottsag_szerint_a_magyar_inflacio_az_unios_atlag_duplaja_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ea59b3-1b17-47bf-859f-db311eec4f11","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Europai_Bizottsag_szerint_a_magyar_inflacio_az_unios_atlag_duplaja_lesz","timestamp":"2021. május. 12. 12:16","title":"Az Európai Bizottság szerint a magyar infláció az uniós átlag duplája lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden területen romlott a helyzet – derült ki Szél Bernadett rendőrségi adatigénylése után. ","shortLead":"Minden területen romlott a helyzet – derült ki Szél Bernadett rendőrségi adatigénylése után. ","id":"20210513_szel_bernadett_nok_elleni_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee52c8-4992-4865-8975-56f05f754a84","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_szel_bernadett_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2021. május. 13. 14:01","title":"88 százalékkal több volt a kapcsolati erőszak tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötetlen beszélgetés zajlott a karmelita kolostorban. ","shortLead":"Kötetlen beszélgetés zajlott a karmelita kolostorban. ","id":"20210513_kariko_katalin_orban_viktor_karmelita_kolostor_havasi_bertalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c947e0-d96e-46a9-9393-5f4645caa5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_kariko_katalin_orban_viktor_karmelita_kolostor_havasi_bertalan","timestamp":"2021. május. 13. 09:00","title":"Karikó Katalint fogadta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0502480-c7f3-46a8-8337-8d908f3246a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig ismeretlen okból hajtott neki az autós az alagút előtti elválasztó elemnek. ","shortLead":"Eddig ismeretlen okból hajtott neki az autós az alagút előtti elválasztó elemnek. ","id":"20210513_Fotok_Az_M6os_autopalya_alagutjanal_levo_betonelemeknek_hajtott_egy_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0502480-c7f3-46a8-8337-8d908f3246a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257f52b5-ab85-4359-81d3-a6003160c111","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Fotok_Az_M6os_autopalya_alagutjanal_levo_betonelemeknek_hajtott_egy_auto","timestamp":"2021. május. 13. 07:42","title":"Képeken a baleset, ami az M6-os autópálya alagútjánál történt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f130eed-5fe5-4085-9a86-b83cb71f8c3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életmentő műtétet kellett végrehajtani a műsorvezetőn.","shortLead":"Életmentő műtétet kellett végrehajtani a műsorvezetőn.","id":"20210513_infarktus_fasy_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f130eed-5fe5-4085-9a86-b83cb71f8c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb32ea3-32a5-4e12-8ff2-9cb5406c44de","keywords":null,"link":"/elet/20210513_infarktus_fasy_adam","timestamp":"2021. május. 13. 07:25","title":"Infarktust kapott Fásy Ádám, egy-két órán múlt az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","shortLead":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","id":"20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2badb6-dd67-460d-bb70-6793a6627242","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","timestamp":"2021. május. 13. 11:25","title":"Jelentős drágulást mért a KSH a magyar építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől keddig kapják meg az oltást azok, akik most lépnek.

","shortLead":"Péntektől keddig kapják meg az oltást azok, akik most lépnek.

","id":"20210513_koronavirus_jarvany_pfizer_oltas_idopontfoglalas_eeszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aebed1-3128-4edd-b7ec-8a0e95c846c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_jarvany_pfizer_oltas_idopontfoglalas_eeszt","timestamp":"2021. május. 13. 07:57","title":"Pfizer-oltásra is foglalhatnak időpontot azok, akik ma SMS-t kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]