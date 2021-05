Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX egészen biztosan történelmet írt azzal, hogy elsőként fogadta el a dogecoin nevű kriptovalutát fizetőeszközként egy Hold-misszióhoz.","shortLead":"A SpaceX egészen biztosan történelmet írt azzal, hogy elsőként fogadta el a dogecoin nevű kriptovalutát...","id":"20210511_dogecoin_kriptovaluta_spacex_urutazas_hold_doge_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc546d75-c376-4dce-ba4e-c34d9d2758b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_dogecoin_kriptovaluta_spacex_urutazas_hold_doge_1","timestamp":"2021. május. 11. 18:03","title":"Nem tréfa: dogecoinnal fizették ki a SpaceX-et, hogy elmenjen a Holdig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság átrendezheti az egész iparágat. ","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság...","id":"20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a939bed-7908-40d3-beeb-b6959f6d4a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","timestamp":"2021. május. 13. 07:27","title":"Az autóipar üzleti modelljét veszélyezteti a mikrochip-hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire szeretnék, ha újraindulna az élet. Abban is egyetértenek, hogy ehhez a minél nagyobb áltoltottság a kulcs.","shortLead":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire...","id":"20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a5b5a-5f82-4f4b-b9fe-e1c6f31b9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","timestamp":"2021. május. 13. 10:17","title":"Oltásra buzdít ByeAlex, Majka, Fluor, Marsalkó Dávid és a Tankcsapda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit rémhírterjesztéssel gyanúsítanak. ","shortLead":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit...","id":"20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2ba68-e8f6-4d60-82ec-e18e79be0d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","timestamp":"2021. május. 13. 15:09","title":"“Természetesen nem igaz, élünk” – azt terjesztették, hogy egy magyar faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","shortLead":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","id":"20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2badb6-dd67-460d-bb70-6793a6627242","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","timestamp":"2021. május. 13. 11:25","title":"Jelentős drágulást mért a KSH a magyar építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a71f762-f506-459d-9808-6224ba184b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság ítéletet hozott a fóti sörfőzde tulajdonosa és a brandet tulajdonló sörblogger között kipattant jogi vitában.","shortLead":"A bíróság ítéletet hozott a fóti sörfőzde tulajdonosa és a brandet tulajdonló sörblogger között kipattant jogi vitában.","id":"20210513_keseru_mez_sor_jogvita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a71f762-f506-459d-9808-6224ba184b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7434f8-d362-4a41-ba20-fc8c1996604e","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_keseru_mez_sor_jogvita","timestamp":"2021. május. 13. 11:24","title":"Lezárult az emblematikus magyar kézműves sör, a Keserű Méz jogvitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","shortLead":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","id":"20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebf26e0-b769-4944-9b5d-dae3154697cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","timestamp":"2021. május. 11. 20:18","title":"Elképesztő, mekkora kárt okoznak az invazív növények és állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég családi jellegét erősítenék.","shortLead":"A cég családi jellegét erősítenék.","id":"20210513_tiborcz_csalad_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c4644-78e7-45be-b93b-2bc710fea6a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_tiborcz_csalad_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 13. 10:24","title":"Tiborcz István édesanyja is beszállt a mezőgazdaságban utazó családi cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]