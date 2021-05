Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","shortLead":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","id":"20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef00833f-4fe2-477b-961e-6b1ebdc8df13","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 10:11","title":"\"mRNS-kirakó, köszi dr. Karikó!\" – brutális vakcinadallal jelentkezett a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","shortLead":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","id":"20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6823a7-5f38-4011-953f-ceda7f716f27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","timestamp":"2021. május. 12. 14:28","title":"A lakók feje fölül árverezték el a Lovi lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c074d66c-398f-4426-b89e-ea9d2546c7c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az extravagáns partiknak és drága ajándékoknak is búcsút inthetnek néhányan.","shortLead":"Az extravagáns partiknak és drága ajándékoknak is búcsút inthetnek néhányan.","id":"20210513_Vagy_buli_vagy_sporolas__Kinaban_sajatos_modszerrel_fogjak_vissza_a_kiadasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c074d66c-398f-4426-b89e-ea9d2546c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d3a0eb-5c07-49ad-a517-3ae645b3fba1","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Vagy_buli_vagy_sporolas__Kinaban_sajatos_modszerrel_fogjak_vissza_a_kiadasokat","timestamp":"2021. május. 13. 20:34","title":"Vagy buli, vagy spórolás – Kínában sajátos módszerrel fogják vissza a kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire szeretnék, ha újraindulna az élet. Abban is egyetértenek, hogy ehhez a minél nagyobb áltoltottság a kulcs.","shortLead":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire...","id":"20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a5b5a-5f82-4f4b-b9fe-e1c6f31b9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","timestamp":"2021. május. 13. 10:17","title":"Oltásra buzdít ByeAlex, Majka, Fluor, Marsalkó Dávid és a Tankcsapda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég családi jellegét erősítenék.","shortLead":"A cég családi jellegét erősítenék.","id":"20210513_tiborcz_csalad_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c4644-78e7-45be-b93b-2bc710fea6a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_tiborcz_csalad_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 13. 10:24","title":"Tiborcz István édesanyja is beszállt a mezőgazdaságban utazó családi cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961e68a1-4547-4ea5-89c3-8b4e1849fd36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újabb cégmozgások révén könnyebben maradhatnak háttérben a tulajdonosok és irányítók.","shortLead":"Az újabb cégmozgások révén könnyebben maradhatnak háttérben a tulajdonosok és irányítók.","id":"20210512_andy_vajna_timea_cinergi_llc_cegugyek_offhsore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=961e68a1-4547-4ea5-89c3-8b4e1849fd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d47c2e-96aa-4137-8c2d-c990410d9589","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_andy_vajna_timea_cinergi_llc_cegugyek_offhsore","timestamp":"2021. május. 12. 11:35","title":"Lassan árnyékba húzódnak Andy Vajna cégeinek örökösei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","shortLead":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","id":"20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f791-3935-4ab6-ad74-8ece723637c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","timestamp":"2021. május. 13. 13:16","title":"Elégedett a kormány a paksi hitelszerződés módosításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]