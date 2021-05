Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Hajnal Miklós országgyűlési képviselőjelöltje és plakátokat helyeztek el a kerítésen.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum...","id":"20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f657dd-d980-4bf8-ad2b-d1591f91cd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","timestamp":"2021. május. 15. 10:50","title":"Mészáros és Várkonyi villájának kerítését plakátozták ki Fekete-Győr Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5640d1bd-842a-4cf0-b370-c7caed9ba99d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a kormánysajtó napok óta a nyelvtudása miatt próbál fogást találni Karácsony Gergely főpolgármesteren, előjöttek egy kutatással.","shortLead":"Miután a kormánysajtó napok óta a nyelvtudása miatt próbál fogást találni Karácsony Gergely főpolgármesteren, előjöttek...","id":"20210514_nezopont_intezet_karacsony_angoltudas_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5640d1bd-842a-4cf0-b370-c7caed9ba99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30d8b73-210a-4046-b9c2-afe73a43261f","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_nezopont_intezet_karacsony_angoltudas_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. május. 14. 08:25","title":"A Nézőpont gyorsan megkérdezte az embereket, tudnia kell-e egy kormányfőnek angolul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország számára, ha idén nyáron olimpiát rendezne.","shortLead":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország...","id":"20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1416c0ae-ade0-4a78-b078-ba4c3d68626e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 15. 12:23","title":"Több japán vállalati vezető is fél a tokiói olimpiától a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eeszt.gov.hu oldalán csütörtökön megjelent alkalmazást mobilra kell letölteni, és kiválthatja a plasztikkártyát.","shortLead":"Az eeszt.gov.hu oldalán csütörtökön megjelent alkalmazást mobilra kell letölteni, és kiválthatja a plasztikkártyát.","id":"20210513_Mar_letoltheto_a_koronavirus_vedettseget_igazolo_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05697b8-2950-48e3-8815-def46592b625","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Mar_letoltheto_a_koronavirus_vedettseget_igazolo_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 13. 21:41","title":"Már letölthető a koronavírus-védettséget igazoló alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lazán indult a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúja, majd üzent a fiataloknak: számítsanak arra, hogy fesztiválokra csak védettségi igazolvánnyal tudnak menni. ","shortLead":"Lazán indult a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúja, majd üzent a fiataloknak: számítsanak arra...","id":"20210514_Orban_kossuth_radio_jarvany_nyitas_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06687d-6d74-4cf8-9725-9264cffce90a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Orban_kossuth_radio_jarvany_nyitas_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 07:46","title":"Orbán: Hetente 150 ezer ember kérhet majd Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e9df26-0811-457a-9c7e-f896d475fe5e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparcikkeket kínáló üzletek 150 milliárd forintot buktak 2019 azonos hónapjához képest.","shortLead":"Az iparcikkeket kínáló üzletek 150 milliárd forintot buktak 2019 azonos hónapjához képest.","id":"20210514_A_remalom_volt_a_magyar_boltosoknak_az_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1e9df26-0811-457a-9c7e-f896d475fe5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7cd2b8-5423-478d-9567-fdcb537b645a","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_A_remalom_volt_a_magyar_boltosoknak_az_aprilis","timestamp":"2021. május. 14. 12:27","title":"Rémálom volt a magyar boltosoknak az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőséges palesztinok által az utóbbi napokban kilőtt rakéták nagy részét megfogta izraeli légvédelem, de volt, amelyik átjutott. Az AFP videójából kiderül, miként működik a Vaskupola, cikkünkből pedig az is, hogy miért nem mindenható az egyébként hatékony légvédelmi rendszer.","shortLead":"A szélsőséges palesztinok által az utóbbi napokban kilőtt rakéták nagy részét megfogta izraeli légvédelem, de volt...","id":"20210513_izrael_gaza_palesztin_szelsosegesek_vaskupola_tamir_es_kasszam_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bf802-6875-4038-add7-137eae7bfde7","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_izrael_gaza_palesztin_szelsosegesek_vaskupola_tamir_es_kasszam_raketa","timestamp":"2021. május. 13. 16:22","title":"Levegőben robbantja fel a támadó rakétákat – így működik az izraeli Vaskupola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cser-Palkovics András, székesfehérvári polgármester szerint a javaslat jelenlegi formájában nem jó, mert társadalmi problémákat eredményezne, és komoly vagyonvesztést okozna.","shortLead":"Cser-Palkovics András, székesfehérvári polgármester szerint a javaslat jelenlegi formájában nem jó, mert társadalmi...","id":"20210514_fidesz_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_berlakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d10be2d-1869-4cf5-a390-7f06a6c3e78b","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_fidesz_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_berlakas","timestamp":"2021. május. 14. 15:41","title":"Fideszes városvezetők is kritizálják a bérlakásokról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]